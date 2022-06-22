Умер певец Пьер Нарцисс
В Москве умер российский певец и автор хита «Шоколадный заяц» Пьер Нарцисс. Ему было 45 лет. О смерти артиста в соцсетях сообщила его дочь Каролина-Кристель Калачева.
«Спасибо, папа, тебе за все. Это такой человек, которого я буду ставить в пример всю свою жизнь, человек, которого я буду чтить, это человек, который поставил меня на ноги. Дал фундамент в этой жизни и установки, я ему правда благодарна. Папа — это пример для меня. Мне очень жалко, что его рядом со мной не будет. Я надеюсь, что у него все будет хорошо и в раю, и в последующих жизнях», — написала она.
Причину смерти артиста его дочь не уточнила. По информации газеты «Комсомольская правда», ему проводили операцию на почке.
Пьер Нарцисс родился в Камеруне в 1977 г. В 1990-е гг. переехал в Россию, где жила его сестра. Поступил в МГУ на факультет журналистики. В 2003 г. певец принял участие в российском шоу «Фабрика звезд», где выпустил ставшую хитом песню «Шоколадный заяц». Первый и единственный альбом Нарцисса вышел в 2004 г. Пластинка носила название «Шоколадный заяц». Нарцисс также сыграл несколько эпизодических ролей в кино.