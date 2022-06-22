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Умер певец Пьер Нарцисс

Ведомости

В Москве умер российский певец и автор хита «Шоколадный заяц» Пьер Нарцисс. Ему было 45 лет. О смерти артиста в соцсетях сообщила его дочь Каролина-Кристель Калачева.

«Спасибо, папа, тебе за все. Это такой человек, которого я буду ставить в пример всю свою жизнь, человек, которого я буду чтить, это человек, который поставил меня на ноги. Дал фундамент в этой жизни и установки, я ему правда благодарна. Папа — это пример для меня. Мне очень жалко, что его рядом со мной не будет. Я надеюсь, что у него все будет хорошо и в раю, и в последующих жизнях», — написала она.

Причину смерти артиста его дочь не уточнила. По информации газеты «Комсомольская правда», ему проводили операцию на почке.

Пьер Нарцисс родился в Камеруне в 1977 г. В 1990-е гг. переехал в Россию, где жила его сестра. Поступил в МГУ на факультет журналистики. В 2003 г. певец принял участие в российском шоу «Фабрика звезд», где выпустил ставшую хитом песню «Шоколадный заяц». Первый и единственный альбом Нарцисса вышел в 2004 г. Пластинка носила название «Шоколадный заяц». Нарцисс также сыграл несколько эпизодических ролей в кино.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных