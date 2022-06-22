Умер певец Пьер Нарцисс

«Спасибо, папа, тебе за все. Это такой человек, которого я буду ставить в пример всю свою жизнь, человек, которого я буду чтить, это человек, который поставил меня на ноги. Дал фундамент в этой жизни и установки, я ему правда благодарна. Папа — это пример для меня. Мне очень жалко, что его рядом со мной не будет. Я надеюсь, что у него все будет хорошо и в раю, и в последующих жизнях», — написала она.