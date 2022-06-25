В Тихом океане нашли затонувший на рекордной глубине американский эсминец

Он отметил, что обломки эскортного эсминца Samuel B. Roberts (DE 413) находились на глубине почти 7 км. Корабль затонул в 1944 г. в ходе сражения с тремя японскими линкорами у филиппинского острова Самар. Одним из линкоров, с которым вступил в бой Sammy B., был «Ямато», который считается самым большим из когда-либо построенных. На борту затонувшего американского корабля находились 224 члена экипажа, 89 из которых погибли.