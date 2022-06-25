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В Тихом океане нашли затонувший на рекордной глубине американский эсминец

Ведомости

Исследователи обнаружили в Филиппинском море самый глубоко затонувший корабль в мире, сообщил в Twitter американский предприниматель и исследователь Виктор Весково.

Он отметил, что обломки эскортного эсминца Samuel B. Roberts (DE 413) находились на глубине почти 7 км. Корабль затонул в 1944 г. в ходе сражения с тремя японскими линкорами у филиппинского острова Самар. Одним из линкоров, с которым вступил в бой Sammy B., был «Ямато», который считается самым большим из когда-либо построенных. На борту затонувшего американского корабля находились 224 члена экипажа, 89 из которых погибли. 

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«Вместе со специалистом по эхолокации Жереми Моризе я направил подводный аппарат Limiting Factor к обломкам корабля Samuel B. Roberts (DE 413). Они находятся на глубине 6895 м, теперь это самый глубоко затонувший корабль, когда-либо обнаруженный и исследованный», — написал Весково.

Исследователь обнаружил место крушения эсминца 22 июня, сообщает CNN. До того самым глубоко затонувшим кораблем считался USS Johnston, найденный Весково в прошлом году на глубине 6469 м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных