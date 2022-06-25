В Тихом океане нашли затонувший на рекордной глубине американский эсминец
Исследователи обнаружили в Филиппинском море самый глубоко затонувший корабль в мире, сообщил в Twitter американский предприниматель и исследователь Виктор Весково.
Он отметил, что обломки эскортного эсминца Samuel B. Roberts (DE 413) находились на глубине почти 7 км. Корабль затонул в 1944 г. в ходе сражения с тремя японскими линкорами у филиппинского острова Самар. Одним из линкоров, с которым вступил в бой Sammy B., был «Ямато», который считается самым большим из когда-либо построенных. На борту затонувшего американского корабля находились 224 члена экипажа, 89 из которых погибли.
«Вместе со специалистом по эхолокации Жереми Моризе я направил подводный аппарат Limiting Factor к обломкам корабля Samuel B. Roberts (DE 413). Они находятся на глубине 6895 м, теперь это самый глубоко затонувший корабль, когда-либо обнаруженный и исследованный», — написал Весково.
Исследователь обнаружил место крушения эсминца 22 июня, сообщает CNN. До того самым глубоко затонувшим кораблем считался USS Johnston, найденный Весково в прошлом году на глубине 6469 м.