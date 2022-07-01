В педагогических вузах России введут единые программы подготовки кадров

В конце мая 2022 г. стало известно, что Россия займется разработкой собственной системы образования, чтобы отказаться от Болонского процесса. Позже министр образования Валерий Фальков уточнил, что все формы высшего образования, которые существуют сейчас (в том числе Болонская система), сохранятся в России. В процессе обсуждения Фальков добавил, что каждый вуз сможет самостоятельно выбирать, какую форму обучения предлагать студентам по тем или иным направлениям. Также министр образования предложил реформировать магистратуру. По его словам, после бакалавриата студенты ожидают от программы новых задач, но на деле обучение не слишком отличается от предыдущих четырех лет.