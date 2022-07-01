В педагогических вузах России введут единые программы подготовки кадров
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил концепцию подготовки педагогических кадров для системы образования до 2030 г., говорится на сайте российского правительства.
Документ предусматривает введение единых подходов к структуре, содержанию и оценке качества подготовки студентов педагогических вузов для всей системы образования. Также концепция предполагает увеличение числа студентов, обучающихся по педагогическим программам по целевому договору, и преподавателей, которые ежегодно повышают свою квалификацию.
Сейчас подготовка педагогов ведется в 229 российских вузах и 440 колледжах разной ведомственной принадлежности. Отмечается, что учебные заведения могут самостоятельно составлять образовательную программу. Из-за этого модели обучения студентов в разных вузах могут отличаться. Реализация концепции должна решить эту проблему. «Документ предусматривает формирование единого образовательного пространства, в том числе с учетом единых содержательных и технологических условий подготовки педагогов», — говорится в сообщении.
Также в образовательной программе появятся обязательные дисциплины: «Русский язык и культура речи», «Классное руководство», «Работа с родителями» и «Инклюзия». Отмечается, что Минпросвещения и Минобрнауки будут работать совместно с вузами, колледжами и работодателями над постдипломным сопровождением студентов.
В конце мая 2022 г. стало известно, что Россия займется разработкой собственной системы образования, чтобы отказаться от Болонского процесса. Позже министр образования Валерий Фальков уточнил, что все формы высшего образования, которые существуют сейчас (в том числе Болонская система), сохранятся в России. В процессе обсуждения Фальков добавил, что каждый вуз сможет самостоятельно выбирать, какую форму обучения предлагать студентам по тем или иным направлениям. Также министр образования предложил реформировать магистратуру. По его словам, после бакалавриата студенты ожидают от программы новых задач, но на деле обучение не слишком отличается от предыдущих четырех лет.