ЮНЕСКО признала украинский борщ объектом культурного наследия

Борщ – это первое блюдо, представляющее собой сочетание жидкого бульона с мясом и овощами. Он встречается как в украинской кухне, так и других славянских. Основными элементами блюда являются свекла и капуста. Туда также могут добавить картофель, перец, лук, морковь и томаты. При этом все овощи подвергаются предварительной обработке (пассируются), прежде чем отправятся вариться в бульоне.