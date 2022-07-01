Газета
Общество

ЮНЕСКО признала украинский борщ объектом культурного наследия

Ведомости

Процесс приготовления борща как блюда украинской национальной кухни включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, следует из заявления организации по итогам заседания Межправительственного комитета.

В заявлении говорится, что украинский борщ — это национальный вариант борща, который популярен в различных странах региона. Блюдо является неотъемлемой частью семейной и общественной жизни Украины. В 2020 г. он был включен в национальный перечень элементов нематериального культурного наследия страны.

/Unsplash

«В своем решении Межправительственный комитет отмечает, что вооруженный конфликт на территории республики поставил под угрозу жизнеспособность блюда. Перемещение людей и носителей культуры угрожает существованию блюда, поскольку люди не только не могут готовить или выращивать овощи для борща, но и не могут собраться вместе, что подрывает социальное и культурное благополучие общин», — отмечается в заявлении.

Борщ – это первое блюдо, представляющее собой сочетание жидкого бульона с мясом и овощами. Он встречается как в украинской кухне, так и других славянских. Основными элементами блюда являются свекла и капуста. Туда также могут добавить картофель, перец, лук, морковь и томаты. При этом все овощи подвергаются предварительной обработке (пассируются), прежде чем отправятся вариться в бульоне.

Борщ присоединяется к трем элементам Украины в списках нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Среди других — Петриковская роспись (2013), Казацкие песни Днепропетровской области (2016) и Косовская керамика, связанная с народностью гуцулов (2019).

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных