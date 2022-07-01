ЮНЕСКО признала украинский борщ объектом культурного наследия
Процесс приготовления борща как блюда украинской национальной кухни включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, следует из заявления организации по итогам заседания Межправительственного комитета.
В заявлении говорится, что украинский борщ — это национальный вариант борща, который популярен в различных странах региона. Блюдо является неотъемлемой частью семейной и общественной жизни Украины. В 2020 г. он был включен в национальный перечень элементов нематериального культурного наследия страны.
«В своем решении Межправительственный комитет отмечает, что вооруженный конфликт на территории республики поставил под угрозу жизнеспособность блюда. Перемещение людей и носителей культуры угрожает существованию блюда, поскольку люди не только не могут готовить или выращивать овощи для борща, но и не могут собраться вместе, что подрывает социальное и культурное благополучие общин», — отмечается в заявлении.
Борщ – это первое блюдо, представляющее собой сочетание жидкого бульона с мясом и овощами. Он встречается как в украинской кухне, так и других славянских. Основными элементами блюда являются свекла и капуста. Туда также могут добавить картофель, перец, лук, морковь и томаты. При этом все овощи подвергаются предварительной обработке (пассируются), прежде чем отправятся вариться в бульоне.
Борщ присоединяется к трем элементам Украины в списках нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Среди других — Петриковская роспись (2013), Казацкие песни Днепропетровской области (2016) и Косовская керамика, связанная с народностью гуцулов (2019).