Путин подписал указ об увековечивании памяти этнографа Кнорозова

Кнорозов интересовался проблемой письменности цивилизации майя. Предварительный отчет о дешифровке был опубликован в журнале «Советская этнография» в 1952 г. Ученый создал метод дешифровки древних систем письма (или метод позиционной статистики), когда по счету знаков становится понятно, какой системе они могут соответствовать. Совершал поездки в Мексику в 1992, 1995 и 1997 гг.