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Путин подписал указ об увековечивании памяти этнографа Кнорозова

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Президент России Владимир Путин поручил правительству создать оргкомитет и провести мероприятия по увековечению памяти ученого — этнографа Юрия Кнорозова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Глава государства поручил правительству за три месяца:

  • образовать оргкомитет по увековечению памяти Кнорозова, по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня его рождения и утвердить состав оргкомитета;

  • обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий;

  • рекомендовать органам власти на федеральном и региональном уровне, заинтересованным научным и образовательным организациям принять участие в подготовке и проведении этих мероприятий.

Кнорозов интересовался проблемой письменности цивилизации майя. Предварительный отчет о дешифровке был опубликован в журнале «Советская этнография» в 1952 г. Ученый создал метод дешифровки древних систем письма (или метод позиционной статистики), когда по счету знаков становится понятно, какой системе они могут соответствовать. Совершал поездки в Мексику в 1992, 1995 и 1997 гг.

В 1994 г. был награжден орденом Ацтекского орла четвертой степени, вручение происходило в посольстве Мексики в Москве

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных