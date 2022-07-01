Путин подписал указ об увековечивании памяти этнографа Кнорозова
Президент России Владимир Путин поручил правительству создать оргкомитет и провести мероприятия по увековечению памяти ученого — этнографа Юрия Кнорозова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Глава государства поручил правительству за три месяца:
образовать оргкомитет по увековечению памяти Кнорозова, по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня его рождения и утвердить состав оргкомитета;
обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий;
рекомендовать органам власти на федеральном и региональном уровне, заинтересованным научным и образовательным организациям принять участие в подготовке и проведении этих мероприятий.
Кнорозов интересовался проблемой письменности цивилизации майя. Предварительный отчет о дешифровке был опубликован в журнале «Советская этнография» в 1952 г. Ученый создал метод дешифровки древних систем письма (или метод позиционной статистики), когда по счету знаков становится понятно, какой системе они могут соответствовать. Совершал поездки в Мексику в 1992, 1995 и 1997 гг.
В 1994 г. был награжден орденом Ацтекского орла четвертой степени, вручение происходило в посольстве Мексики в Москве