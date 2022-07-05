Железнодорожное сообщение планируется запустить между Донбассом и Ростовской областью

Также губернатор убежден, что будет восстановлено и автобусное сообщение с ДНР и ЛНР и Ростовской областью, однако он не уточнил сроков. «Совершенно точно, что сегодня очень много людей приезжает из Донецкой и Луганской республик для решения обыкновенных своих вопросов, чисто житейских», — говорит Голубев.