Газета
Общество

Железнодорожное сообщение планируется запустить между Донбассом и Ростовской областью

Ведомости

Между Донецкой народной республикой, Луганской народной республикой и Ростовской областью планируется запустить железнодорожное сообщение, пишет ТАСС со ссылкой на слова губернатора российского региона Василия Голубева во время промышленной выставки «Иннопром».

Такая инициатива поможет решить проблемы с поставками грузов в республики, а также позволит людям легче перемешаться, рассказал собеседник ТАСС.

Голубев отметил, что правительство Ростовской области будет оказывать содействие всем, кто примет участие в процессе создания железнодорожной инфраструктуры. Более того, губернатор убежден, что сейчас это одна из «принципиальных задач ближайшего времени». Железнодорожное сообщение с республиками — это «важнейший элемент развития и восстановления экономики, восстановления инфраструктуры», уверен Голубев.

Также губернатор убежден, что будет восстановлено и автобусное сообщение с ДНР и ЛНР и Ростовской областью, однако он не уточнил сроков. «Совершенно точно, что сегодня очень много людей приезжает из Донецкой и Луганской республик для решения обыкновенных своих вопросов, чисто житейских», — говорит Голубев.

Также с 1 июля планировалось запустить регулярное пассажирское железнодорожное сообщение между Мелитополем в занятой российскими войсками южной части Запорожской области и Крымом в тестовом режиме. Однако 30 июня глава Республики Крым Сергей Аксенов принял решение отложить запуск, так как работы по обеспечению безопасности на железнодорожной линии Джанкой — Мелитополь, Джанкой — Херсон не завершены, писал РБК. Запуск железнодорожного сообщения между Мелитополем, ДНР и ЛНР в конце мая анонсировал замглавы военно-гражданской администрации Запорожской области по социально-гуманитарным вопросам Андрей Трофимов.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных