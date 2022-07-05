Железнодорожное сообщение планируется запустить между Донбассом и Ростовской областью
Между Донецкой народной республикой, Луганской народной республикой и Ростовской областью планируется запустить железнодорожное сообщение, пишет ТАСС со ссылкой на слова губернатора российского региона Василия Голубева во время промышленной выставки «Иннопром».
Такая инициатива поможет решить проблемы с поставками грузов в республики, а также позволит людям легче перемешаться, рассказал собеседник ТАСС.
Голубев отметил, что правительство Ростовской области будет оказывать содействие всем, кто примет участие в процессе создания железнодорожной инфраструктуры. Более того, губернатор убежден, что сейчас это одна из «принципиальных задач ближайшего времени». Железнодорожное сообщение с республиками — это «важнейший элемент развития и восстановления экономики, восстановления инфраструктуры», уверен Голубев.
Также губернатор убежден, что будет восстановлено и автобусное сообщение с ДНР и ЛНР и Ростовской областью, однако он не уточнил сроков. «Совершенно точно, что сегодня очень много людей приезжает из Донецкой и Луганской республик для решения обыкновенных своих вопросов, чисто житейских», — говорит Голубев.
Также с 1 июля планировалось запустить регулярное пассажирское железнодорожное сообщение между Мелитополем в занятой российскими войсками южной части Запорожской области и Крымом в тестовом режиме. Однако 30 июня глава Республики Крым Сергей Аксенов принял решение отложить запуск, так как работы по обеспечению безопасности на железнодорожной линии Джанкой — Мелитополь, Джанкой — Херсон не завершены, писал РБК. Запуск железнодорожного сообщения между Мелитополем, ДНР и ЛНР в конце мая анонсировал замглавы военно-гражданской администрации Запорожской области по социально-гуманитарным вопросам Андрей Трофимов.