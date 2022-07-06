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Экс-замминистра культуры приговорен к 8,5 года колонии за хищение бюджетных средств

Ведомости

Красногорский городской суд Московской области приговорил к 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова, сообщил ТАСС со ссылкой на его адвоката Федора Куприянова.

«Приговором Красногорского городского суда бывший заместитель министра культуры Пирумов признан виновным в хищении бюджетных денежных средств, назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 1,5 млн руб. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его», – сказал Куприянов.

По словам адвоката, все фигуранты дела были признаны виновными в совершении преступления по ст. 159 (мошенничество), ст. 174 (легализация средств) и ст. 210 УК РФ (создание организованной преступной группы или участие в ней). Судом установлено, что Пирумов и бывший директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства Борис Мазо организовали заключение госконтракта по реставрации Эрмитажа без реального намерения его исполнить. Большая часть полученных в качестве аванса денег была перечислена в подконтрольные им организации. Эрмитаж в рамках уголовного дела заявил иск о компенсации более 856 млн руб. Мазо изначально пытался скрыться от следствия за границей.

Вместе с Пирумовым под стражу в зале суда взят еще один фигурант дела – Никита Колесников был приговорен к 8 годам лишения свободы колонии строгого режима и аналогичному штрафу. Остальные фигуранты получили условные сроки: Олег Григор приговорен к 7 годам условно и штрафу в размере 1,2 млн руб., Василий Рогов – к 6 годам условно и штрафу в 500 000 руб., Юрий Бегезе к 6 годам условно и штрафу в 500 000 руб.

Пирумов уже был осужден за хищение бюджетных средств, выделенных на реставрацию, в октябре 2017 г. Дорогомиловский суд Москвы назначил ему 1,5 года колонии, но Пирумов был отпущен из зала суда в связи с тем, что ему было зачтено проведенное в СИЗО время.

Мазо был задержан в Австрии в ноябре 2019 г. по запросу Испании: его подозревали в причастности к отмыванию денег путем покупки дорогостоящей недвижимости в Марбелье. Тогда же бывший чиновник попросил в Австрии политического убежища. В марте 2021 г. Генеральная прокуратура России добилась у Австрии его выдачи, сообщали «РИА Новости».

Ранее по теме: В Москве задержан замдиректора департамента Минкультуры

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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