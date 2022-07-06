Экс-замминистра культуры приговорен к 8,5 года колонии за хищение бюджетных средств
Красногорский городской суд Московской области приговорил к 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова, сообщил ТАСС со ссылкой на его адвоката Федора Куприянова.
«Приговором Красногорского городского суда бывший заместитель министра культуры Пирумов признан виновным в хищении бюджетных денежных средств, назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 1,5 млн руб. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его», – сказал Куприянов.
По словам адвоката, все фигуранты дела были признаны виновными в совершении преступления по ст. 159 (мошенничество), ст. 174 (легализация средств) и ст. 210 УК РФ (создание организованной преступной группы или участие в ней). Судом установлено, что Пирумов и бывший директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства Борис Мазо организовали заключение госконтракта по реставрации Эрмитажа без реального намерения его исполнить. Большая часть полученных в качестве аванса денег была перечислена в подконтрольные им организации. Эрмитаж в рамках уголовного дела заявил иск о компенсации более 856 млн руб. Мазо изначально пытался скрыться от следствия за границей.
Вместе с Пирумовым под стражу в зале суда взят еще один фигурант дела – Никита Колесников был приговорен к 8 годам лишения свободы колонии строгого режима и аналогичному штрафу. Остальные фигуранты получили условные сроки: Олег Григор приговорен к 7 годам условно и штрафу в размере 1,2 млн руб., Василий Рогов – к 6 годам условно и штрафу в 500 000 руб., Юрий Бегезе к 6 годам условно и штрафу в 500 000 руб.
Пирумов уже был осужден за хищение бюджетных средств, выделенных на реставрацию, в октябре 2017 г. Дорогомиловский суд Москвы назначил ему 1,5 года колонии, но Пирумов был отпущен из зала суда в связи с тем, что ему было зачтено проведенное в СИЗО время.
Мазо был задержан в Австрии в ноябре 2019 г. по запросу Испании: его подозревали в причастности к отмыванию денег путем покупки дорогостоящей недвижимости в Марбелье. Тогда же бывший чиновник попросил в Австрии политического убежища. В марте 2021 г. Генеральная прокуратура России добилась у Австрии его выдачи, сообщали «РИА Новости».