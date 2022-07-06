Экс-замминистра культуры приговорен к 8,5 года колонии за хищение бюджетных средств

По словам адвоката, все фигуранты дела были признаны виновными в совершении преступления по ст. 159 (мошенничество), ст. 174 (легализация средств) и ст. 210 УК РФ (создание организованной преступной группы или участие в ней). Судом установлено, что Пирумов и бывший директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства Борис Мазо организовали заключение госконтракта по реставрации Эрмитажа без реального намерения его исполнить. Большая часть полученных в качестве аванса денег была перечислена в подконтрольные им организации. Эрмитаж в рамках уголовного дела заявил иск о компенсации более 856 млн руб. Мазо изначально пытался скрыться от следствия за границей.