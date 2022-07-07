СМИ сообщили об обысках у военкома Крыма

По данным собеседника «Крыминформа», Лымаря подозревают в злоупотреблениях и получении взяток: он мог отдавать незаконные распоряжения и брать за это деньги. Правоохранители рассматривают вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 290 УК РФ (взятка). По данным источника «РИА Новости», Лымарь, предположительно, за взятки поручал своим подчиненным освобождать призывников от срочной службы.