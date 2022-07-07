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СМИ сообщили об обысках у военкома Крыма

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Военная контрразведка Южного военного округа проводит обыски у военкома Крыма Юрия Лымаря, сообщило агентство «Крыминформ» со ссылкой на источник в силовых структурах республики. Информацию подтвердил источник «РИА Новости».

По данным собеседника «Крыминформа», Лымаря подозревают в злоупотреблениях и получении взяток: он мог отдавать незаконные распоряжения и брать за это деньги. Правоохранители рассматривают вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 290 УК РФ (взятка). По данным источника «РИА Новости», Лымарь, предположительно, за взятки поручал своим подчиненным освобождать призывников от срочной службы.

Ранее военный следственный отдел возбудил уголовные дела по ст. 290 и 291 УК РФ (дача взятки) в отношении трех подчиненных Лымаря. По данным издания, под следствием находятся должностные лица военных комиссариатов Джанкоя, Симферополя и Белогорска.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных