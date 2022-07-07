СМИ сообщили об обысках у военкома Крыма
Военная контрразведка Южного военного округа проводит обыски у военкома Крыма Юрия Лымаря, сообщило агентство «Крыминформ» со ссылкой на источник в силовых структурах республики. Информацию подтвердил источник «РИА Новости».
По данным собеседника «Крыминформа», Лымаря подозревают в злоупотреблениях и получении взяток: он мог отдавать незаконные распоряжения и брать за это деньги. Правоохранители рассматривают вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 290 УК РФ (взятка). По данным источника «РИА Новости», Лымарь, предположительно, за взятки поручал своим подчиненным освобождать призывников от срочной службы.
Ранее военный следственный отдел возбудил уголовные дела по ст. 290 и 291 УК РФ (дача взятки) в отношении трех подчиненных Лымаря. По данным издания, под следствием находятся должностные лица военных комиссариатов Джанкоя, Симферополя и Белогорска.
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