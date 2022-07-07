Обвинение запросило Пивоварову пять лет колонии за руководство нежелательной в РФ организацией

Пивоварову предъявлено обвинение по ст. 284.1 УК РФ – руководство нежелательной организацией в РФ. Он был задержан в мае 2021 г., тогда же была ликвидирована «Открытая Россия» в РФ. Поводом для возбуждения уголовного дела, писали «РИА Новости», стали в том числе призывы к сбору средств для одного из проектов организации.