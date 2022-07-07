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Общество

Обвинение запросило Пивоварову пять лет колонии за руководство нежелательной в РФ организацией

Ведомости

Гособвинение запросило пять лет колонии общего режима для бывшего исполнительного директора «Открытой России» (признана нежелательной организацией в РФ) Андрея Пивоварова. Об этом рассказала «Ведомостям» экс-координатор организации Татьяна Усманова и сообщил «Интерфаксу» его адвокат. Дело слушает Ленинский районный суд Краснодара.

Пивоварову предъявлено обвинение по ст. 284.1 УК РФ – руководство нежелательной организацией в РФ. Он был задержан в мае 2021 г., тогда же была ликвидирована «Открытая Россия» в РФ. Поводом для возбуждения уголовного дела, писали «РИА Новости», стали в том числе призывы к сбору средств для одного из проектов организации.

В 2017 г. Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность ряда иностранных структур, связанных, по мнению правоохранителей, с «Открытой Россией»: «Открытая Россия» (Великобритания), «Институт современной России» (США) и общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Великобритания). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных