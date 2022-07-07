Обвинение запросило Пивоварову пять лет колонии за руководство нежелательной в РФ организацией
Гособвинение запросило пять лет колонии общего режима для бывшего исполнительного директора «Открытой России» (признана нежелательной организацией в РФ) Андрея Пивоварова. Об этом рассказала «Ведомостям» экс-координатор организации Татьяна Усманова и сообщил «Интерфаксу» его адвокат. Дело слушает Ленинский районный суд Краснодара.
Пивоварову предъявлено обвинение по ст. 284.1 УК РФ – руководство нежелательной организацией в РФ. Он был задержан в мае 2021 г., тогда же была ликвидирована «Открытая Россия» в РФ. Поводом для возбуждения уголовного дела, писали «РИА Новости», стали в том числе призывы к сбору средств для одного из проектов организации.
В 2017 г. Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность ряда иностранных структур, связанных, по мнению правоохранителей, с «Открытой Россией»: «Открытая Россия» (Великобритания), «Институт современной России» (США) и общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Великобритания).