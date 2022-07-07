Власти Москвы призвали горожан оставаться дома из-за непогоды
Правительство Москвы предупредило граждан об опасности пребывания на улице в непогоду и призвало оставаться дома. По прогнозу синоптиков, сегодня в столице пройдет залповый ливень, который будет сопровождаться шквалистым ветром с порывами до 23 м/c.
«Просим горожан при ухудшении погодных условий избегать пребывания на улице, а если это необходимо, быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — говорится в сообщении столичного комплекса городского хозяйства в Telegram.
Из-за ливня на дорогах образовались крупные заторы, пробки достигают 7 баллов. Кроме того, из-за сильного ветра в Москве повалило множество деревьев, а также некоторые неукрепленные конструкции.
В связи с непогодой было временно остановлено движение по части зеленой ветки метро. «На Замоскворецкой линии (2) нет движения поездов от станции «Автозаводская» до станции «Орехово» из-за деревьев, склонившихся на пути открытого участка. В обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом», — рассказали в департаменте транспорта Москвы.
Движение на зеленой ветке метро было восстановлено в 18.08 мск.
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