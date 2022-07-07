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Исполнитель роли Сонни в «Крестном отце» Каан скончался в 82 года

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Американский актер Джеймс Каан умер в 82 года, говорится в его аккаунте в Twitter. Каан исполнил роль Сантино «Сонни» Корлеоне в фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец».

«Его семья ценит проявления любви и искренние соболезнования и просит вас продолжать уважать их частную жизнь в этот сложный период», — говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).

Каан родился 26 марта 1940 г. в Нью-Йорке. Актер дебютировал в 1963 г. в фильме Билли Уайлдера «Нежная Ирма» и стал известен после «Крестного отца». Среди других известных фильмов с участием Каана – «Вор», «Мизери», «Путешествие в Шайло», «Роллербол», «Мост слишком далеко», «Стиратель», «Криминальная фишка от Генри» и «Люди дождя».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных