Исполнитель роли Сонни в «Крестном отце» Каан скончался в 82 года
Американский актер Джеймс Каан умер в 82 года, говорится в его аккаунте в Twitter. Каан исполнил роль Сантино «Сонни» Корлеоне в фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец».
«Его семья ценит проявления любви и искренние соболезнования и просит вас продолжать уважать их частную жизнь в этот сложный период», — говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).
Каан родился 26 марта 1940 г. в Нью-Йорке. Актер дебютировал в 1963 г. в фильме Билли Уайлдера «Нежная Ирма» и стал известен после «Крестного отца». Среди других известных фильмов с участием Каана – «Вор», «Мизери», «Путешествие в Шайло», «Роллербол», «Мост слишком далеко», «Стиратель», «Криминальная фишка от Генри» и «Люди дождя».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.