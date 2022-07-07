Исполнитель роли Сонни в «Крестном отце» Каан скончался в 82 года

Каан родился 26 марта 1940 г. в Нью-Йорке. Актер дебютировал в 1963 г. в фильме Билли Уайлдера «Нежная Ирма» и стал известен после «Крестного отца». Среди других известных фильмов с участием Каана – «Вор», «Мизери», «Путешествие в Шайло», «Роллербол», «Мост слишком далеко», «Стиратель», «Криминальная фишка от Генри» и «Люди дождя».