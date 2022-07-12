Рогозин поручил прекратить работу с европейским манипулятором ERA на МКС
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил российскому экипажу МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA. Об этом глава госкорпорации сообщил в своем Telegram-канале.
«Даю команду нашему экипажу на МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA. Пусть сам Ашбахер со своим начальником Боррелем летят в космос и сделают хоть что-то полезное в их жизни», — подытожил глава «Роскосмоса».
Сегодня Европейское космическое агентство (ESA) объявило о прекращении сотрудничества с российской госкорпорацией «Роскосмос» по марсианской программе. До этого сотрудничество было поставлено на паузу.
Рогозин ответил, что нельзя говорить с европейцами о Марсе и с американцами о Венере, пока «их правительства стремятся убить как можно больше русских и украинцев, снабжая хунту в Киеве смертоносным оружием».
17 марта правящий совет ESA приостановил сотрудничество с «Роскосмосом» в рамках миссии ExoMars по исследованию Марса на фоне санкций. Сегодня же глав агентства Йозеф Ашбахер заявил, что сотрудничество в рамках программы полностью приостановлено.
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