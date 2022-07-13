В ПФР заявили, что самозанятые и работавшие за границей смогут «докупить» стаж для пенсии

Минимальный размер страховых взносов определяется как умноженное в 12 раз произведение минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и прописанного в Налоговом кодексе тарифа страховых взносов в ПФР. Так как на начало 2022 г. МРОТ увеличился до 13 890 руб., сумма страховых взносов за расчетный период (2022 год) составит 36 669,6 руб.