В ПФР заявили, что самозанятые и работавшие за границей смогут «докупить» стаж для пенсии
Россияне, проживающие за границей, и самозанятые могут делать пенсионные взносы самостоятельно. Об этом агентству «Прайм» рассказали в отделении Пенсионного фонда России (ПФР) по Москве и Московской области.
«Пенсионное страхование в России носит обязательный характер и распространяется на всех работающих граждан. Взносы на пенсии, согласно его правилам, формируют и уплачивают работодатели. При этом существует ряд случаев, когда человек сам может делать взносы на пенсию», — напомнили в ведомстве.
К исключениям относится ситуация, когда гражданин России работает за границей и хочет, чтобы его пенсия на родине продолжала начисляться. В таком случае он может уплатить взнос самостоятельно. Также у него есть возможность уплатить взнос и формировать пенсию безработного близкого.
В ПФР добавили, что взносы могут делать и те, кто работает на себя, чтобы увеличить уже имеющиеся пенсионные права либо полностью формировать их с нуля. «Последнее, в частности, относится к самозанятым, применяющим налог на профессиональный доход», — цитирует агентство представителей ПФР.
Минимальный размер страховых взносов определяется как умноженное в 12 раз произведение минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и прописанного в Налоговом кодексе тарифа страховых взносов в ПФР. Так как на начало 2022 г. МРОТ увеличился до 13 890 руб., сумма страховых взносов за расчетный период (2022 год) составит 36 669,6 руб.
С 1 июня в России на 10% увеличились пенсии неработающим пенсионерам. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.
В конце июня Минтруд предложил новые уровни индексации пенсий в 2023-2025 гг. Размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров составит в 2023 г. 6,8%; в 2024 г. — 6,1%; с 1 февраля 2025 г. — 4%, с 1 апреля 2025 г. — 3,6%.
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