В Росавиации опровергли нахождение Нерадько в реанимации

Ранее Международная организация гражданской авиации (ICAO) высказала озабоченность по поводу безопасности полетов российских воздушных судов в связи с тем, что находящиеся в лизинге самолеты имеют двойную регистрацию, что нарушает международные правила. «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росавиации сообщали, что агентство отвергает озабоченности, исходящие от иностранных государств. В ведомстве отметили, что фактические доказательства несоответствия воздушных судов российских авиапредприятий требованиям ICAO отсутствуют.