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В Росавиации опровергли нахождение Нерадько в реанимации

Ведомости

Руководитель Росавиации Александр Нерадько проходит курс реабилитации и находится на больничном, информация о перенесенной им операции не соответствует действительности, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее несколько Telegram-каналов сообщило, что Нерадько якобы находится в реанимации из-за травм – перелома ребер, таза и ушибов, гематом на лице, – полученных после падения с велосипеда. По их данным, главе Росавиации якобы провели операцию.

«Руководитель Росавиации на больничном. Проходит курс реабилитации. Факты в СМИ об операции не соответствуют действительности», – заявили в ведомстве. Представитель Росавиации уточнил, что Нерадько контролирует работу агентства и постоянно находится на связи.

С начала спецоперации России на Украине были закрыты 11 аэропортов на юге страны: под ограничения попали аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Запрет действует до 18 июля, с 24 февраля он продлевался 23 раза.

Ранее Международная организация гражданской авиации (ICAO) высказала озабоченность по поводу безопасности полетов российских воздушных судов в связи с тем, что находящиеся в лизинге самолеты имеют двойную регистрацию, что нарушает международные правила. «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росавиации сообщали, что агентство отвергает озабоченности, исходящие от иностранных государств. В ведомстве отметили, что фактические доказательства несоответствия воздушных судов российских авиапредприятий требованиям ICAO отсутствуют.

Ранее по теме: Росавиация продлила ограничения на полеты на юг России до 18 июля

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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