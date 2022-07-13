В Росавиации опровергли нахождение Нерадько в реанимации
Руководитель Росавиации Александр Нерадько проходит курс реабилитации и находится на больничном, информация о перенесенной им операции не соответствует действительности, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее несколько Telegram-каналов сообщило, что Нерадько якобы находится в реанимации из-за травм – перелома ребер, таза и ушибов, гематом на лице, – полученных после падения с велосипеда. По их данным, главе Росавиации якобы провели операцию.
«Руководитель Росавиации на больничном. Проходит курс реабилитации. Факты в СМИ об операции не соответствуют действительности», – заявили в ведомстве. Представитель Росавиации уточнил, что Нерадько контролирует работу агентства и постоянно находится на связи.
С начала спецоперации России на Украине были закрыты 11 аэропортов на юге страны: под ограничения попали аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Запрет действует до 18 июля, с 24 февраля он продлевался 23 раза.
Ранее Международная организация гражданской авиации (ICAO) высказала озабоченность по поводу безопасности полетов российских воздушных судов в связи с тем, что находящиеся в лизинге самолеты имеют двойную регистрацию, что нарушает международные правила. «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росавиации сообщали, что агентство отвергает озабоченности, исходящие от иностранных государств. В ведомстве отметили, что фактические доказательства несоответствия воздушных судов российских авиапредприятий требованиям ICAO отсутствуют.
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