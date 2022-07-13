Японская принцесса Юрико заразилась коронавирусом

В России также наблюдается распространение штамма коронавируса BA.4/BA.5. Несмотря на это, Роспотребнадзор не собирается вводить ограничения, так как болезнь при данных штаммах коронавируса протекает легче, чем при вариантах «альфа» и «дельта». При этом ведомство рекомендует гражданам не пренебрегать базовыми средствами защиты.