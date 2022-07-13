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Японская принцесса Юрико заразилась коронавирусом

Ведомости

Принцесса Юрико из японской императорской семьи заболела коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Управления императорского двора. Сейчас принцесса Юрико — старейший член семьи, ей 99 лет.

Принцессу госпитализировали с высокой температурой и кашлем, согласно результатам анализа у нее коронавирус, но симптомы слабые.

Сейчас в Японии началась очередная, седьмая волна коронавирусной инфекции. В среду суточный прирост превысил 94 000 случаев, что вдвое больше, чем неделей ранее.

В России также наблюдается распространение штамма коронавируса BA.4/BA.5. Несмотря на это, Роспотребнадзор не собирается вводить ограничения, так как болезнь при данных штаммах коронавируса протекает легче, чем при вариантах «альфа» и «дельта». При этом ведомство рекомендует гражданам не пренебрегать базовыми средствами защиты.

1 июля Роспотребнадзор снял введенные во время пандемии коронавирусные ограничения. Такое решение ведомство приняло в связи со снижением показателя заболеваемости.

При этом оперативные штабы Москвы, Санкт-Петербурга и Калужской области дали рекомендацию вновь начать носить маски, чтобы замедлить распространение новых штаммов коронавируса.

Ранее по теме: Власти Калужской области рекомендовали носить маски в общественных местах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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