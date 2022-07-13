Японская принцесса Юрико заразилась коронавирусом
Принцесса Юрико из японской императорской семьи заболела коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Управления императорского двора. Сейчас принцесса Юрико — старейший член семьи, ей 99 лет.
Принцессу госпитализировали с высокой температурой и кашлем, согласно результатам анализа у нее коронавирус, но симптомы слабые.
Сейчас в Японии началась очередная, седьмая волна коронавирусной инфекции. В среду суточный прирост превысил 94 000 случаев, что вдвое больше, чем неделей ранее.
В России также наблюдается распространение штамма коронавируса BA.4/BA.5. Несмотря на это, Роспотребнадзор не собирается вводить ограничения, так как болезнь при данных штаммах коронавируса протекает легче, чем при вариантах «альфа» и «дельта». При этом ведомство рекомендует гражданам не пренебрегать базовыми средствами защиты.
1 июля Роспотребнадзор снял введенные во время пандемии коронавирусные ограничения. Такое решение ведомство приняло в связи со снижением показателя заболеваемости.
При этом оперативные штабы Москвы, Санкт-Петербурга и Калужской области дали рекомендацию вновь начать носить маски, чтобы замедлить распространение новых штаммов коронавируса.
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