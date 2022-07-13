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Суд признал законным включение Моргенштерна в список иноагентов

Ведомости

Замоскворецкий суд Москвы в среду признал законным включение рэпера Алишера Моргенштерна в список иноагентов, отклонив соответствующий иск музыканта, передает ТАСС. 

«Суд рассмотрел исковое заявление Моргенштерна А. Т. к Минюсту РФ, в котором он оспаривает включение его в перечень физлиц-иноагентов, и решил исковые требования истца отклонить в полном объеме», — следует из решения судьи. 

6 мая Минюст признал Моргенштерна иноагентом. После этого исполнитель решил обжаловать это решение в суде. В иске Моргенштерна говорилось, что он никогда не являлся членом какой-либо политической партии, не состоял на государственной или муниципальной службе, не участвовал в конкурсах на занятие государственных должностей, не избирался на какие-либо должности в органах госвласти или органах местного самоуправления. 

Лефортовский суд Москвы ранее отказал журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю (признан Минюстом СМИ-иноагентом) в удовлетворении административного иска к Минюсту, в котором блогер оспаривал статус иноагента. Дудь подал иск к Минюсту из-за того, что не был должным образом уведомлен о присвоении такого статуса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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