Суд признал законным включение Моргенштерна в список иноагентов
Замоскворецкий суд Москвы в среду признал законным включение рэпера Алишера Моргенштерна в список иноагентов, отклонив соответствующий иск музыканта, передает ТАСС.
«Суд рассмотрел исковое заявление Моргенштерна А. Т. к Минюсту РФ, в котором он оспаривает включение его в перечень физлиц-иноагентов, и решил исковые требования истца отклонить в полном объеме», — следует из решения судьи.
6 мая Минюст признал Моргенштерна иноагентом. После этого исполнитель решил обжаловать это решение в суде. В иске Моргенштерна говорилось, что он никогда не являлся членом какой-либо политической партии, не состоял на государственной или муниципальной службе, не участвовал в конкурсах на занятие государственных должностей, не избирался на какие-либо должности в органах госвласти или органах местного самоуправления.
Лефортовский суд Москвы ранее отказал журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю (признан Минюстом СМИ-иноагентом) в удовлетворении административного иска к Минюсту, в котором блогер оспаривал статус иноагента. Дудь подал иск к Минюсту из-за того, что не был должным образом уведомлен о присвоении такого статуса.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.