Суд признал законным включение Моргенштерна в список иноагентов

6 мая Минюст признал Моргенштерна иноагентом. После этого исполнитель решил обжаловать это решение в суде. В иске Моргенштерна говорилось, что он никогда не являлся членом какой-либо политической партии, не состоял на государственной или муниципальной службе, не участвовал в конкурсах на занятие государственных должностей, не избирался на какие-либо должности в органах госвласти или органах местного самоуправления.