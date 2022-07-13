В ЛНР сообщили о вхождении союзных сил в городскую черту Соледара
Вооруженные силы Луганской народной республики (ЛНР) и России зашли в городскую черту Соледара, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселева. Город может быть взят в течение пары дней, отметил он.
«Приятная новость: наши войска успешно зашли в городскую черту Соледара (город в Донецкой народной республике, временно находящийся под контролем ВС Украины] и заставили «вэсэушников» бежать в разных направлениях», — заявил Киселев.
До этого глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что союзные войска движутся в направлении Соледара и Северска, помимо этого в районе Угледара есть военные успехи, однако продвижение войск небыстрое.
5 июля Пушилин рассказал о переброске одного подразделения ЛНР на донецкое направление. Он отмечал, что ЛНР уже освобождена, поэтому теперь войска перебрасываются для освобождения ДНР.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.