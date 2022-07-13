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В ЛНР сообщили о вхождении союзных сил в городскую черту Соледара

Ведомости

Вооруженные силы Луганской народной республики (ЛНР) и России зашли в городскую черту Соледара, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселева. Город может быть взят в течение пары дней, отметил он.

«Приятная новость: наши войска успешно зашли в городскую черту Соледара (город в Донецкой народной республике, временно находящийся под контролем ВС Украины] и заставили «вэсэушников» бежать в разных направлениях», — заявил Киселев.

До этого глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что союзные войска движутся в направлении Соледара и Северска, помимо этого в районе Угледара есть военные успехи, однако продвижение войск небыстрое.

5 июля Пушилин рассказал о переброске одного подразделения ЛНР на донецкое направление. Он отмечал, что ЛНР уже освобождена, поэтому теперь войска перебрасываются для освобождения ДНР.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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