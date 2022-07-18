Узбекистан возобновил автобусное сообщение по маршруту Ташкент – Москва
Россия и Узбекистан возобновили регулярное автобусное сообщение по направлению Ташкент – Москва, первый автобусный рейс был отправлен по маршруту 18 июля в 12:30 по местному времени, сообщает ТАСС со ссылкой на данные администрации вокзала.
Рейсы Ташкент – Москва будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и четвергам. Стоимость билета составляет 1 млн сумов (5 280 руб.) Помимо этого по вторникам и пятницам будет осуществляться рейс Ташкент – Казань: стоимость билета составит 800 000 сумов (около 4 224 руб.). А рейс Ташкент – Санкт-Петербург будет выполняться по средам и субботам. Стоимость билета составит 1,25 млн сумов (примерно 6 600 руб.). Отправляться автобусы Yutong будут со столичного автовокзала «Ташкент».
Оперштаб по борьбе с коронавирусом с 14 июня решил возобновить железнодорожное сообщение по маршрутам Ташкент – Самара и Ташкент – Волгоград. Сообщалось, что поезда будут ходить раз в неделю по каждому маршруту. В марте Россия сняла ограничения на полеты в восемь стран, в том числе в Узбекистан.
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