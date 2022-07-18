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Узбекистан возобновил автобусное сообщение по маршруту Ташкент – Москва

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Россия и Узбекистан возобновили регулярное автобусное сообщение по направлению Ташкент – Москва, первый автобусный рейс был отправлен по маршруту 18 июля в 12:30 по местному времени, сообщает ТАСС со ссылкой на данные администрации вокзала.

Рейсы Ташкент – Москва будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и четвергам. Стоимость билета составляет 1 млн сумов (5 280 руб.) Помимо этого по вторникам и пятницам будет осуществляться рейс Ташкент – Казань: стоимость билета составит 800 000 сумов (около 4 224 руб.). А рейс Ташкент – Санкт-Петербург будет выполняться по средам и субботам. Стоимость билета составит 1,25 млн сумов (примерно 6 600 руб.). Отправляться автобусы Yutong будут со столичного автовокзала «Ташкент».

Оперштаб по борьбе с коронавирусом с 14 июня решил возобновить железнодорожное сообщение по маршрутам Ташкент – Самара и Ташкент – Волгоград. Сообщалось, что поезда будут ходить раз в неделю по каждому маршруту. В марте Россия сняла ограничения на полеты в восемь стран, в том числе в Узбекистан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных