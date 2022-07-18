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Общество

Москвичей предупредили о грозе и шквалистом ветре

Ведомости

В ближайшие часы и до конца суток в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза и шквалистое усиление ветра с порывами до 15 м/с, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. 

Департамент транспорта Москвы напомнил, что водителям в таких условиях не стоит оставлять машины под деревьями и вблизи шатких конструкций. 

«Просим быть внимательными и осторожными на дороге. Избегайте резких маневров, не отвлекайтесь на гаджеты и не паркуйтесь у шатких конструкций и под деревьями», — рассказали в столичном дептрансе. 

Ранее, 10 июля, на Москву и Московскую область обрушился шквалистый ливень с грозами, местами скорость ветра достигала 23 м/с. По данным СМИ, в результате непогоды погибли 2 человека, еще минимум 18 получили травмы. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об одном погибшем и 10 пострадавших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных