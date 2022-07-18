Москвичей предупредили о грозе и шквалистом ветре
В ближайшие часы и до конца суток в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза и шквалистое усиление ветра с порывами до 15 м/с, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
Департамент транспорта Москвы напомнил, что водителям в таких условиях не стоит оставлять машины под деревьями и вблизи шатких конструкций.
«Просим быть внимательными и осторожными на дороге. Избегайте резких маневров, не отвлекайтесь на гаджеты и не паркуйтесь у шатких конструкций и под деревьями», — рассказали в столичном дептрансе.
Ранее, 10 июля, на Москву и Московскую область обрушился шквалистый ливень с грозами, местами скорость ветра достигала 23 м/с. По данным СМИ, в результате непогоды погибли 2 человека, еще минимум 18 получили травмы. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об одном погибшем и 10 пострадавших.
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