Путин возглавит наблюдательный совет движения детей и молодежи

«Предложение твое с удовольствием принимаю (возглавить набсовет движения. — Прим. ТАСС). Надеюсь, что это общение наше с новым движением пойдет на пользу мне и моим коллегам, которые так или иначе будут причастны к деятельности движения», — подчеркнул Путин (цитата по ТАСС).