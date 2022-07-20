Путин возглавит наблюдательный совет движения детей и молодежи
Президент России Владимир Путин согласился возглавить наблюдательный совет российского движения детей и молодежи «Большая перемена». Его об этом попросила одна из участниц встречи президента с финалистами одноименного конкурса.
«Предложение твое с удовольствием принимаю (возглавить набсовет движения. — Прим. ТАСС). Надеюсь, что это общение наше с новым движением пойдет на пользу мне и моим коллегам, которые так или иначе будут причастны к деятельности движения», — подчеркнул Путин (цитата по ТАСС).
В середине июля Путин подписал закон о создании детско-молодежного движения «Большая перемена». В нем смогут участвовать дети от 6 лет. У движения будут первичные, местные и региональные отделения. В документах к законопроекту говорилось, что его принятие позволит выстроить единую политику воспитания детей и молодежи.
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