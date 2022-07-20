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Путин возглавит наблюдательный совет движения детей и молодежи

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Президент России Владимир Путин согласился возглавить наблюдательный совет российского движения детей и молодежи «Большая перемена». Его об этом попросила одна из участниц встречи президента с финалистами одноименного конкурса.

«Предложение твое с удовольствием принимаю (возглавить набсовет движения. — Прим. ТАСС). Надеюсь, что это общение наше с новым движением пойдет на пользу мне и моим коллегам, которые так или иначе будут причастны к деятельности движения», — подчеркнул Путин (цитата по ТАСС).

В середине июля Путин подписал закон о создании детско-молодежного движения «Большая перемена». В нем смогут участвовать дети от 6 лет. У движения будут первичные, местные и региональные отделения. В документах к законопроекту говорилось, что его принятие позволит выстроить единую политику воспитания детей и молодежи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных