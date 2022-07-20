IKEA отменила ограничения по времени на онлайн-покупки

Онлайн-распродажа товаров ритейлера началась 5 июля, однако с тех пор пользователи неоднократно сталкивались со сбоями в работе сайта из-за большого количества посещений. Чтобы отрегулировать это, компания ограничило число людей, которые одновременно могут находиться на сайте и совершать покупки. Помимо этого сейчас невозможно зайти в личный кабинет и посмотреть историю покупок.