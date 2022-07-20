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IKEA отменила ограничения по времени на онлайн-покупки

Ведомости

Сеть магазинов товаров для дома IKEA сняла ограничения по времени на покупки во время онлайн-распродажи, но пообещала возвращать в очередь ожидания в случае отсутствия активности на сайте более 10 минут, сообщается на сайте магазина.

Ранее IKEA уведомила покупателей о том, что приобрести все необходимые товары можно будет только в течение 10-15 минут, после этого пользователя снова вернут в электронную очередь.

Онлайн-распродажа товаров ритейлера началась 5 июля, однако с тех пор пользователи неоднократно сталкивались со сбоями в работе сайта из-за большого количества посещений. Чтобы отрегулировать это, компания ограничило число людей, которые одновременно могут находиться на сайте и совершать покупки. Помимо этого сейчас невозможно зайти в личный кабинет и посмотреть историю покупок.

Компания приостановила работу в России в начале марта из-за проблем с логистикой. В середине июня компания сообщила, что решила продать все четыре своих завода в России и сократить сотрудников, а также распродать товары со своих складов. В конце июня прошла офлайн-распродажа для сотрудников сети.

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Ранее по теме: Минпромторг: IKEA не подтвердила планы по продаже торговых точек в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных