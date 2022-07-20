IKEA отменила ограничения по времени на онлайн-покупки
Сеть магазинов товаров для дома IKEA сняла ограничения по времени на покупки во время онлайн-распродажи, но пообещала возвращать в очередь ожидания в случае отсутствия активности на сайте более 10 минут, сообщается на сайте магазина.
Ранее IKEA уведомила покупателей о том, что приобрести все необходимые товары можно будет только в течение 10-15 минут, после этого пользователя снова вернут в электронную очередь.
Онлайн-распродажа товаров ритейлера началась 5 июля, однако с тех пор пользователи неоднократно сталкивались со сбоями в работе сайта из-за большого количества посещений. Чтобы отрегулировать это, компания ограничило число людей, которые одновременно могут находиться на сайте и совершать покупки. Помимо этого сейчас невозможно зайти в личный кабинет и посмотреть историю покупок.
Компания приостановила работу в России в начале марта из-за проблем с логистикой. В середине июня компания сообщила, что решила продать все четыре своих завода в России и сократить сотрудников, а также распродать товары со своих складов. В конце июня прошла офлайн-распродажа для сотрудников сети.
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