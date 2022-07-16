Минпромторг: IKEA не подтвердила планы по продаже торговых точек в России
Шведская компания IKEA пока не подтвердила намерения продать торговые точки в России, сообщил журналистам замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.
«Пока IKEA не подтверждает, что они собираются продавать [торговые точки в РФ], поэтому рано что-то говорить на эту тему», — сказал Евтухов (цитата по ТАСС).
IKEA, владеющая в России 17 магазинами, приостановила работу 4 марта, после начала спецоперации на Украине. Почти 15 000 сотрудников пока продолжают получать зарплату. В июне в пресс-службе компании заявили, что она не видит возможности возобновить свою деятельность в России из-за ухудшения ситуации с бизнес-процессами и цепочками поставок.
IKEA 15 июня сообщила о планах оптимизировать бизнес в России. Ритейлер решил продать все четыре российских завода, сократить их сотрудников и продать товары со своих складов. Магазины пока что останутся закрытыми, а торговые центры МЕГА, принадлежащие компании, продолжат работать.
Ранее Евтухов заявил, что IKEA может вернуться на российский рынок при восстановлении логистики, у компании есть планы возобновить работу в России. По его словам, решение компании продать заводы логично, потому что мощности не должны простаивать. Евтухов отметил, что у IKEA не будет проблем с покупателями, потому что у нее «хорошие, высокотехнологичные заводы».
«IKEA продает только заводы и не продает сами магазины, потому что у них есть планы возобновить деятельность в России при появлении возможности везти продукцию с заводов в других странах и полностью пополнять коллекции», — говорил замминистра.
Покупка мебельных фабрик шведской компании IKEA интересна АФК «Система», рассказал «Ведомостям» основной владелец инвестиционной компании Владимир Евтушенков. Также сообщилось, что активы шведского ритейлера готова рассматривать сеть товаров для дома Hoff. У IKEA и Hoff пересекаются регионы присутствия, и магазины зачастую размещены в одних и тех же торговых центрах, поэтому под потенциально интересными активами подразумеваются только фабрики.