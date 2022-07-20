В Минтруде предложили упростить использование маткапитала на образование

По словам министра, возможности предоставления и распоряжения маткапиталом в России совершенствуются и упрощаются. Он добавил, что с момента запуска программы в 2007 г. материнский капитал получили почти 12,5 млн семей, а воспользовались им уже более 10 млн россиян.