В Минтруде предложили упростить использование маткапитала на образование
Глава Минтруда Антон Котяков заявил о планах упростить использование средств материнского капитала при оплате детского образования. Об этом сообщает «Интерфакс».
Во время выступления на заседании правительства глава ведомства отметил, что предлагаемые изменения позволят направлять средства на образование ребенка без личного визита в Пенсионный фонд. Сейчас желающим воспользоваться маткапиталом нужно предоставлять в Пенсионный фонд договор об оказании платных услуг.
«Это дает возможность родителям оплачивать обучение ребенка в вузах, кружках или в частных детских садах онлайн, без личных визитов в клиентские службы Пенсионного фонда, а необходимые для перечисления средств сведения будут запрошены непосредственно в образовательной организации», — сказал Котяков.
Еще одно предложенное изменение связано с защитой прав граждан при приобретении жилья. Котяков уточнил, что в ведомстве хотят разрешить работать с маткапиталом «только тем потребительским кооперативам, которые отвечают требованиям Центрального банка России и внесены в соответствующий перечень».
По словам министра, возможности предоставления и распоряжения маткапиталом в России совершенствуются и упрощаются. Он добавил, что с момента запуска программы в 2007 г. материнский капитал получили почти 12,5 млн семей, а воспользовались им уже более 10 млн россиян.
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