Газета
Общество

В Минтруде предложили упростить использование маткапитала на образование

Ведомости

Глава Минтруда Антон Котяков заявил о планах упростить использование средств материнского капитала при оплате детского образования. Об этом сообщает «Интерфакс». 

Во время выступления на заседании правительства глава ведомства отметил, что предлагаемые изменения позволят направлять средства на образование ребенка без личного визита в Пенсионный фонд. Сейчас желающим воспользоваться маткапиталом нужно предоставлять в Пенсионный фонд договор об оказании платных услуг. 

«Это дает возможность родителям оплачивать обучение ребенка в вузах, кружках или в частных детских садах онлайн, без личных визитов в клиентские службы Пенсионного фонда, а необходимые для перечисления средств сведения будут запрошены непосредственно в образовательной организации», — сказал Котяков.

Еще одно предложенное изменение связано с защитой прав граждан при приобретении жилья. Котяков уточнил, что в ведомстве хотят разрешить работать с маткапиталом «только тем потребительским кооперативам, которые отвечают требованиям Центрального банка России и внесены в соответствующий перечень».

По словам министра, возможности предоставления и распоряжения маткапиталом в России совершенствуются и упрощаются. Он добавил, что с момента запуска программы в 2007 г. материнский капитал получили почти 12,5 млн семей, а воспользовались им уже более 10 млн россиян.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Правительство может наложить ограничения на отчуждение долей в квартирах

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных