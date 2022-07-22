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Росавиация продлила ограничения на полеты на юг России до 30 июля

Ведомости

Временное ограничение полетов в 11 аэропортов на юге России продлили до 30 июля. Сообщение об этом появилось на сайте Росавиации.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — напомнили в пресс-службе. Отмечается, что все остальные аэропорты работают в штатном режиме. Авиакомпания рекомендовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Режим временного ограничения полетов был введен 24 февраля — в день начала спецоперации России на Украине. С тех пор ограничения продлевали 25 раз. Ранее Росавиация запретила полеты в перечисленные аэропорты до 24 июля.

В начале июля глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что ограничения полетов сказались на пассажиропотоке отечественных авиакомпаний. По итогам первого полугодия он снизился на 9%. Несмотря на это, сохранить тарифы на перевозки на прежнем уровне помогают существующие меры господдержки. Сейчас Минтранс реализует три программы субсидирования авиаперевозок, на которые выделено 27,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных