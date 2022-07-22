Росавиация продлила ограничения на полеты на юг России до 30 июля
Временное ограничение полетов в 11 аэропортов на юге России продлили до 30 июля. Сообщение об этом появилось на сайте Росавиации.
«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — напомнили в пресс-службе. Отмечается, что все остальные аэропорты работают в штатном режиме. Авиакомпания рекомендовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Режим временного ограничения полетов был введен 24 февраля — в день начала спецоперации России на Украине. С тех пор ограничения продлевали 25 раз. Ранее Росавиация запретила полеты в перечисленные аэропорты до 24 июля.
В начале июля глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что ограничения полетов сказались на пассажиропотоке отечественных авиакомпаний. По итогам первого полугодия он снизился на 9%. Несмотря на это, сохранить тарифы на перевозки на прежнем уровне помогают существующие меры господдержки. Сейчас Минтранс реализует три программы субсидирования авиаперевозок, на которые выделено 27,5 млрд руб.
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