Росавиация продлила ограничения на полеты на юг России до 30 июля

В начале июля глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что ограничения полетов сказались на пассажиропотоке отечественных авиакомпаний. По итогам первого полугодия он снизился на 9%. Несмотря на это, сохранить тарифы на перевозки на прежнем уровне помогают существующие меры господдержки. Сейчас Минтранс реализует три программы субсидирования авиаперевозок, на которые выделено 27,5 млрд руб.