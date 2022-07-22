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Общество

В Госдуме предложили давать выходной в день рождения

Ведомости

Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил закрепить право граждан на выходной в день рождения. Такое обращение он направил в Минтруд. Текст документа оказался в распоряжении RT.

В Трудовом кодексе РФ прописано, что продолжительность рабочего дня или смены, которые предшествуют нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Однако Матвейчев отметил, что такая трудовая льгота отсутствует в случае дня рождения.

Депутат предложил сокращать рабочую смену на час или или давать сотруднику выходной в его день рождения. «В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в трудовое законодательство в части установления для граждан, осуществляющих трудовую деятельность в свой день рождения, сокращенного на один час рабочего дня или смены», — говорится в обращении.

В письме Минтруду Матвейчев подчеркнул, что этот праздник традиционно отмечается большинством граждан в семейном кругу, поэтому им нужно больше личного времени.

В разговоре с агентством «РИА Новости» он добавил, что готов взяться за разработку законопроекта самостоятельно, если Минтруд поддержит его инициативу.

Ранее в Госдуме заявили, что следует сократить отпуск для депутатов и чиновников. С предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Такой шаг он объяснил «вызовами времени». Володин отметил, что отпуск для депутатов и чиновников нужно сократить до минимума, который определен в Трудовом кодексе РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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