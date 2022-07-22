В Госдуме предложили давать выходной в день рождения

Депутат предложил сокращать рабочую смену на час или или давать сотруднику выходной в его день рождения. «В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в трудовое законодательство в части установления для граждан, осуществляющих трудовую деятельность в свой день рождения, сокращенного на один час рабочего дня или смены», — говорится в обращении.