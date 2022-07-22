Основателю Group-IB Сачкову продлили арест до 28 сентября

В сентябре 2021 г. основатель и CEO Group-IB Сачков был арестован на два месяца по подозрению в государственной измене. 29 сентября прошлого года в офисе компании были проведены обыски. 7 октября Сачков был официально обвинен по ст. 275 УК РФ («государственная измена»).