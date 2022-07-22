Основателю Group-IB Сачкову продлили арест до 28 сентября
Лефортовский суд Москвы принял решение о продлении ареста основателю Group-IB Илье Сачкову до 28 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Сергея Афанасьева.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Сачкову меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 сентября», — говорит юрист. Слушание по делу Сачкова проходило, как и раньше, в закрытом формате, так как дело касается госизмены.
Group-IB — компания, которая занимается разработками в сфере кибербезопасности. В 2018 г. она открыла штаб-квартиру в Сингапуре, однако большая часть ее продуктов разрабатывается в России.
В сентябре 2021 г. основатель и CEO Group-IB Сачков был арестован на два месяца по подозрению в государственной измене. 29 сентября прошлого года в офисе компании были проведены обыски. 7 октября Сачков был официально обвинен по ст. 275 УК РФ («государственная измена»).
6 июля, несмотря на отсутствие Сачкова, Group-IB приняла решение об отделение своих российских активов и международного бизнеса. Компания намерена создать автономную структуру, которой будет управлять локальный менеджмент. На данный момент первый этап отделения уже завершен. Российскую выручку планируют полностью тратить на развитие локального бизнеса.