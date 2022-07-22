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Основателю Group-IB Сачкову продлили арест до 28 сентября

Ведомости

Лефортовский суд Москвы принял решение о продлении ареста основателю Group-IB Илье Сачкову до 28 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Сергея Афанасьева. 

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Сачкову меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 сентября», — говорит юрист. Слушание по делу Сачкова проходило, как и раньше, в закрытом формате, так как дело касается госизмены. 

Group-IB — компания, которая занимается разработками в сфере кибербезопасности. В 2018 г. она открыла штаб-квартиру в Сингапуре, однако большая часть ее продуктов разрабатывается в России. 

В сентябре 2021 г. основатель и CEO Group-IB Сачков был арестован на два месяца по подозрению в государственной измене. 29 сентября прошлого года в офисе компании были проведены обыски. 7 октября Сачков был официально обвинен по ст. 275 УК РФ («государственная измена»). 

6 июля, несмотря на отсутствие Сачкова, Group-IB приняла решение об отделение своих российских активов и международного бизнеса. Компания намерена создать автономную структуру, которой будет управлять локальный менеджмент. На данный момент первый этап отделения уже завершен.  Российскую выручку планируют полностью тратить на развитие локального бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных