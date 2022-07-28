РКН потребовал отозвать лицензию «Новой газеты» из-за непредоставления в срок устава

«Это было, как они нам предъявляют, в 2006 году, когда у "Новой газеты" была перерегистрация. Тогда мы были обязаны в течение трех месяцев прислать устав. При том что норма, что мы обязаны присылать устав, иначе могут отнять лицензию, появилась только в 2018 году», – рассказала пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова.