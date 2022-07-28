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РКН потребовал отозвать лицензию «Новой газеты» из-за непредоставления в срок устава

Ведомости

Роскомнадзор намерен через суд признать свидетельство о регистрации печатной версии «Новой газеты» недействительным из-за того, что редакция не предоставила в установленный законом срок устав редакции, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Роскомнадзор обратился в суд с требованием признать регистрацию печатного СМИ "Новая газета" недействительной в связи с непредставлением устава редакции в установленные законом о СМИ сроки», – сообщили в пресс-службе регулятора.

В самой «Новой газете» агентству пояснили, что речь идет о претензии к печатной версии издания, соответствующий иск был зарегистрирован 26 июля.

«Это было, как они нам предъявляют, в 2006 году, когда у "Новой газеты" была перерегистрация. Тогда мы были обязаны в течение трех месяцев прислать устав. При том что норма, что мы обязаны присылать устав, иначе могут отнять лицензию, появилась только в 2018 году», – рассказала пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова.

Сегодня в «Новой газете» также сообщили, что накануне редакция получила определение Верховного суда о том, что РКН обратился с иском о признании недействительной регистрации также и сайта газеты.

«Новая газета» была основана в 1993 г., главный редактор издания Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира в 2021 г. вместе с журналисткой с Филиппин Марией Рессе. Большая часть премии (около 40,2 млн руб.) была передана Муратовым на благотворительность, а уже в июне этого года Муратов продал свою медаль на аукционе за $103,5 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных