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В посольстве Болгарии опровергли приостановку выдачи туристических виз россиянам

Ведомости

Выдача туристических болгарских виз гражданам России продолжается, но сроки оказания услуг увеличились по техническим причинам, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Болгарии в Москве.

«Консульство при посольстве работает, и выдача туристических виз гражданам России не прекратилась. В данный момент по техническим причинам мы работаем в необычном режиме, сроки оказания услуг дольше, чем обычно, но мы работаем», – отметили в посольстве.

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Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что консульство Болгарии известило туроператоров РФ о приостановке приема документов на туристические визы. Причиной этому – решение российского МИДа объявить персонами нон грата 14 дипломатов Болгарии в ответ на высылку 70 сотрудников российской дипмиссии в республике, а также приостановку работы генконсульства в Русе.

28 июня стало известно, что София высылает 70 дипломатов и технических работников посольства России, ранее обвиненных властями страны в деятельности, угрожающей национальной безопасности Болгарии. Суть претензий не уточнялась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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