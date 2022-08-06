В посольстве Болгарии опровергли приостановку выдачи туристических виз россиянам
Выдача туристических болгарских виз гражданам России продолжается, но сроки оказания услуг увеличились по техническим причинам, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Болгарии в Москве.
«Консульство при посольстве работает, и выдача туристических виз гражданам России не прекратилась. В данный момент по техническим причинам мы работаем в необычном режиме, сроки оказания услуг дольше, чем обычно, но мы работаем», – отметили в посольстве.
Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что консульство Болгарии известило туроператоров РФ о приостановке приема документов на туристические визы. Причиной этому – решение российского МИДа объявить персонами нон грата 14 дипломатов Болгарии в ответ на высылку 70 сотрудников российской дипмиссии в республике, а также приостановку работы генконсульства в Русе.
28 июня стало известно, что София высылает 70 дипломатов и технических работников посольства России, ранее обвиненных властями страны в деятельности, угрожающей национальной безопасности Болгарии. Суть претензий не уточнялась.