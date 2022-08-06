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Общество

В Калмыкии заключенные убили сотрудника ФСИН

Ведомости

В одной из колоний Калмыкии заключенные напали на сотрудников ФСИН, один погиб, семеро получили ранения, сообщает региональный главк Следственного комитета.

По версии следствия, инцидент произошел 5 августа в исправительной колонии № 2 УФСИН России по Республике Калмыкия. Двое заключенных набросились на охранников с заточенной пластиной и арматурой с топорищем.

«В результате произошедшего один сотрудник исправительного учреждения скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении. Одного из пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. После этого осужденные проникли на территорию общежития и там напали еще на шестерых сотрудников колонии.

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В результате осужденных, 2000 и 1994 годов рождения, задержали. Один из них отбывал три с половиной года за несколько преступлений, в том числе грабеж, другой — 15 лет за убийство. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статьям «Убийство», «Покушение на убийство» и «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».

В октябре 2021 г. сообщалось, что двое заключенных сбежали из колонии-поселения в Иркутской области. В апреле в колонии произошел бунт. По официальной версии, бунту предшествовал конфликт между сотрудниками колонии и осужденным, который призывал других к неповиновению. Правозащитники заявляли, что причиной бунта могло стать жестокое обращение сотрудников колонии с осужденными.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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