В Калмыкии заключенные убили сотрудника ФСИН
В одной из колоний Калмыкии заключенные напали на сотрудников ФСИН, один погиб, семеро получили ранения, сообщает региональный главк Следственного комитета.
По версии следствия, инцидент произошел 5 августа в исправительной колонии № 2 УФСИН России по Республике Калмыкия. Двое заключенных набросились на охранников с заточенной пластиной и арматурой с топорищем.
«В результате произошедшего один сотрудник исправительного учреждения скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении. Одного из пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. После этого осужденные проникли на территорию общежития и там напали еще на шестерых сотрудников колонии.
В результате осужденных, 2000 и 1994 годов рождения, задержали. Один из них отбывал три с половиной года за несколько преступлений, в том числе грабеж, другой — 15 лет за убийство. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статьям «Убийство», «Покушение на убийство» и «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».
В октябре 2021 г. сообщалось, что двое заключенных сбежали из колонии-поселения в Иркутской области. В апреле в колонии произошел бунт. По официальной версии, бунту предшествовал конфликт между сотрудниками колонии и осужденным, который призывал других к неповиновению. Правозащитники заявляли, что причиной бунта могло стать жестокое обращение сотрудников колонии с осужденными.