В Калмыкии заключенные убили сотрудника ФСИН

В результате осужденных, 2000 и 1994 годов рождения, задержали. Один из них отбывал три с половиной года за несколько преступлений, в том числе грабеж, другой — 15 лет за убийство. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статьям «Убийство», «Покушение на убийство» и «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».