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Онищенко призвал ревакцинироваться от COVID-19 на фоне появления новых штаммов

Ведомости

Меры защиты против новых вариантов коронавируса остаются прежними, поэтому россиянам стоит продолжить прививаться и ревакцинироваться, заявил доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

«Все меры, которые принимаются против новых вариантов вируса, примерно одинаковые и с точки зрения неспецифической профилактики, и специфической защиты. Вакцины не меняли, а это говорит о том, что они эффективны. Нам надо еще раз призвать население к вакцинации», — отметил он (цитата по «РИА Новости).

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшую неделю показатель заболеваемости на 100 000 жителей России составил 80,2, увеличившись на 59,7%. Рост заболеваемости был зафиксирован во всех регионах страны. При этом в 12 субъектах этот показатель увеличился более чем в среднем по России. Также оперштаб отмечает возросшее число госпитализаций. 

В связи с ростом заболеваемости ковидом власти ряда российских регионов вновь приступили к перепрофилированию стационаров под прием больных с коронавирусом, в том числе в Санкт-Петербурге, Дагестане и Карачаево-Черкесии. Сегодня стало известно, что в Волгоградской области возобновили работу оперштаб и клинический совет по борьбе с COVID-19. 

Роспотребнадзор пока не объявлял о возвращении к антиковидным ограничениям. В ведомстве рекомендуют россиянам носить маски в общественных местах и напоминают, что наиболее эффективным методом борьбы с ковидом остается вакцинация и ревакцинация. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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