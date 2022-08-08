Онищенко призвал ревакцинироваться от COVID-19 на фоне появления новых штаммов
Меры защиты против новых вариантов коронавируса остаются прежними, поэтому россиянам стоит продолжить прививаться и ревакцинироваться, заявил доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
«Все меры, которые принимаются против новых вариантов вируса, примерно одинаковые и с точки зрения неспецифической профилактики, и специфической защиты. Вакцины не меняли, а это говорит о том, что они эффективны. Нам надо еще раз призвать население к вакцинации», — отметил он (цитата по «РИА Новости).
По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшую неделю показатель заболеваемости на 100 000 жителей России составил 80,2, увеличившись на 59,7%. Рост заболеваемости был зафиксирован во всех регионах страны. При этом в 12 субъектах этот показатель увеличился более чем в среднем по России. Также оперштаб отмечает возросшее число госпитализаций.
В связи с ростом заболеваемости ковидом власти ряда российских регионов вновь приступили к перепрофилированию стационаров под прием больных с коронавирусом, в том числе в Санкт-Петербурге, Дагестане и Карачаево-Черкесии. Сегодня стало известно, что в Волгоградской области возобновили работу оперштаб и клинический совет по борьбе с COVID-19.
Роспотребнадзор пока не объявлял о возвращении к антиковидным ограничениям. В ведомстве рекомендуют россиянам носить маски в общественных местах и напоминают, что наиболее эффективным методом борьбы с ковидом остается вакцинация и ревакцинация.
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