Онищенко призвал ревакцинироваться от COVID-19 на фоне появления новых штаммов

«Все меры, которые принимаются против новых вариантов вируса, примерно одинаковые и с точки зрения неспецифической профилактики, и специфической защиты. Вакцины не меняли, а это говорит о том, что они эффективны. Нам надо еще раз призвать население к вакцинации», — отметил он (цитата по «РИА Новости).