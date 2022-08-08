Bloomberg: армия США столкнулась с нехваткой новобранцев
Вооруженные силы США испытывают серьезную нехватку личного состава, для достижения целевых показателей необходимо привлечь на службу порядка 150 000 новобранцев, пишет Bloomberg.
«При нынешнем положении дел перспективы вызывают тревогу. Чтобы достичь своей общей цели по численности вооруженных сил в 1,3 млн военнослужащих, необходимо привлечь примерно 150 000 новобранцев», – пишет издание.
Наибольшую нехватку рекрутов испытывают сухопутные войска, отмечает Bloomberg: к концу июня в них на службу поступили 22 000 новобранцев, что на 60% ниже целевых показателей.
Главная причина такого положения дел – низкая (23%) доля молодых американцев в возрасте 17-24 лет, годных к военной службе, а с учетом поступивших в вузы она составляет всего 12%. При этом из них лишь 9% имеют «склонность» к военной службе, отмечает агентство.
Вооруженные силы США в связи с этим начали предлагать различные бонусы потенциальным рекрутам, среди которых денежное вознаграждение в размере $35 000, выбор места, где они будут проходить военную службу, а также возможность отслужить два года по краткосрочному контракту вместо привычных четырех.
Как пишет Bloomberg, Пентагон не собирается в сложившейся ситуации снижать стандарты физической подготовки, а вместо этого займет более «прагматическую позицию», сделав ставку на улучшение финансовых и карьерных перспектив для уже действующих военных. Кроме того, Пентагон, вероятно, передаст часть задач (например, связанных с IT) коммерческим компаниям, а также увеличит инвестиции в беспилотные системы вооружения, искусственный интеллект и высокоточные боеприпасы. Эти меры позволят снизить потребности вооруженных сил США в живой силе, считает издание.
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