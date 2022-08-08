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Bloomberg: армия США столкнулась с нехваткой новобранцев

Ведомости

Вооруженные силы США испытывают серьезную нехватку личного состава, для достижения целевых показателей необходимо привлечь на службу порядка 150 000 новобранцев, пишет Bloomberg.

«При нынешнем положении дел перспективы вызывают тревогу. Чтобы достичь своей общей цели по численности вооруженных сил в 1,3 млн военнослужащих, необходимо привлечь примерно 150 000 новобранцев», – пишет издание.

Наибольшую нехватку рекрутов испытывают сухопутные войска, отмечает Bloomberg: к концу июня в них на службу поступили 22 000 новобранцев, что на 60% ниже целевых показателей. 

Главная причина такого положения дел – низкая (23%) доля молодых американцев в возрасте 17-24 лет, годных к военной службе, а с учетом поступивших в вузы она составляет всего 12%. При этом из них лишь 9% имеют «склонность» к военной службе, отмечает агентство.

Вооруженные силы США в связи с этим начали предлагать различные бонусы потенциальным рекрутам, среди которых денежное вознаграждение в размере $35 000, выбор места, где они будут проходить военную службу, а также возможность отслужить два года по краткосрочному контракту вместо привычных четырех.

Как пишет Bloomberg, Пентагон не собирается в сложившейся ситуации снижать стандарты физической подготовки, а вместо этого займет более «прагматическую позицию», сделав ставку на улучшение финансовых и карьерных перспектив для уже действующих военных. Кроме того, Пентагон, вероятно, передаст часть задач (например, связанных с IT) коммерческим компаниям, а также увеличит инвестиции в беспилотные системы вооружения, искусственный интеллект и высокоточные боеприпасы. Эти меры позволят снизить потребности вооруженных сил США в живой силе, считает издание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных