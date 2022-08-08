Bloomberg: армия США столкнулась с нехваткой новобранцев

Как пишет Bloomberg, Пентагон не собирается в сложившейся ситуации снижать стандарты физической подготовки, а вместо этого займет более «прагматическую позицию», сделав ставку на улучшение финансовых и карьерных перспектив для уже действующих военных. Кроме того, Пентагон, вероятно, передаст часть задач (например, связанных с IT) коммерческим компаниям, а также увеличит инвестиции в беспилотные системы вооружения, искусственный интеллект и высокоточные боеприпасы. Эти меры позволят снизить потребности вооруженных сил США в живой силе, считает издание.