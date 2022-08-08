Британцы в июле сняли рекордную сумму наличных из-за роста стоимости жизни

У этой тенденции может быть несколько причин. «Во-первых, люди чаще пользуются наличными во время отдыха. Во-вторых, через почтовые отделения распределялись государственные субсидии в связи с ростом цен на электричество. В-третьих, британцы используют наличные как средство для планирования бюджета», — сказала аналитик AJ Bell Лора Сатер.