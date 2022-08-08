Британцы в июле сняли рекордную сумму наличных из-за роста стоимости жизни
Граждане Великобритании сняли рекордное количество наличных через банкоматы из-за роста стоимости жизни, сообщает CNBC со ссылкой на отчет почтовой службы Великобритании. Общий объем снятия и внесения наличных через банкоматы почтовой службы впервые в истории составил более 3,3 млрд фунтов стерлингов, или $4 млрд.
Уточняется, что в июле сумма снятых наличных составила 801 млн фунтов стерлингов, или $970 млн. Это на 8% больше, чем в июне, и на 20% — чем за аналогичный период прошлого года.
У этой тенденции может быть несколько причин. «Во-первых, люди чаще пользуются наличными во время отдыха. Во-вторых, через почтовые отделения распределялись государственные субсидии в связи с ростом цен на электричество. В-третьих, британцы используют наличные как средство для планирования бюджета», — сказала аналитик AJ Bell Лора Сатер.
Исследование почтового отделения показало, что почти треть граждан, путешествуя по стране в течение последних пяти лет, оказывались в «ловушке» из-за отсутствия наличных. В связи с этим примерно 71% опрошенных сообщили, что планируют снять наличные перед поездкой в 2022 г.
Кроме того, через почтовое отделение Великобритании было распределено более 600 000 правительственных субсидий на оплату счетов за газ и электроэнергию общим объемом около 90 млн фунтов.
Уточняется также, что граждане Великобритании используют наличные как способ формирования бюджета в условиях, когда инфляция может достигнуть пика в октябре — уровня в 13,3%, на котором она продержится в течение большей части 2023 г.
Однако рост числа наличных в обороте не является долгосрочным явлением, считает Сатер. По ее мнению, рост замедлится с наступлением осени, когда люди станут меньше путешествовать, и не сможет восстановиться до допандемийного уровня.
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