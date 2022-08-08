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Общество

Британцы в июле сняли рекордную сумму наличных из-за роста стоимости жизни

Ведомости

Граждане Великобритании сняли рекордное количество наличных через банкоматы из-за роста стоимости жизни, сообщает CNBC со ссылкой на отчет почтовой службы Великобритании. Общий объем снятия и внесения наличных через банкоматы почтовой службы впервые в истории составил более 3,3 млрд фунтов стерлингов, или $4 млрд.

Уточняется, что в июле сумма снятых наличных составила 801 млн фунтов стерлингов, или $970 млн. Это на 8% больше, чем в июне, и на 20% — чем за аналогичный период прошлого года. 

У этой тенденции может быть несколько причин. «Во-первых, люди чаще пользуются наличными во время отдыха. Во-вторых, через почтовые отделения распределялись государственные субсидии в связи с ростом цен на электричество. В-третьих, британцы используют наличные как средство для планирования бюджета», — сказала аналитик AJ Bell Лора Сатер. 

Исследование почтового отделения показало, что почти треть граждан, путешествуя по стране в течение последних пяти лет, оказывались в «ловушке» из-за отсутствия наличных. В связи с этим примерно 71% опрошенных сообщили, что планируют снять наличные перед поездкой в 2022 г. 

Кроме того, через почтовое отделение Великобритании было распределено более 600 000 правительственных субсидий на оплату счетов за газ и электроэнергию общим объемом около 90 млн фунтов. 

Уточняется также, что граждане Великобритании используют наличные как способ формирования бюджета в условиях, когда инфляция может достигнуть пика в октябре — уровня в 13,3%, на котором она продержится в течение большей части 2023 г. 

Однако рост числа наличных в обороте не является долгосрочным явлением, считает Сатер. По ее мнению, рост замедлится с наступлением осени, когда люди станут меньше путешествовать, и не сможет восстановиться до допандемийного уровня. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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