МЧС сообщило о полной ликвидации пожара на складе Ozon в подмосковной Истре
Пожар на складе компании Ozon в Истре, начавшийся 3 августа, полностью потушен, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.
«В 18:00 мск объявлена полная ликвидация пожара», — сказал собеседник агентства.
Сообщение о возгорании на складе компании Ozon под Истрой поступило в МЧС 3 августа после полудня. Площадь возгорания изначально составляла около 20 000 кв. м, из здания эвакуировали 1000 человек. Позднее огонь распространился до 55 000 «квадратов». В 21.17 МЧС удалось локализовать пожар. К 5.45 возгорание было устранено. Для ликвидации огня было привлечено 133 пожарных и 45 единиц техники.
Отмечается, что складской комплекс Ozon был застрахован на 17 млрд руб., следует из данных Всероссийского союза страховщиков, из них на 6 млрд руб. – здание (в СК «Альфастрахование») и на 11 млрд руб. – его содержимое (в «Ингосстрахе»). Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что здание склада сохранить не удастся. Представители Ozon и владельца склада ГК «Ориентир» пока от оценок ущерба воздержались.
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