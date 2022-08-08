Первый случай заражения оспой обезьян выявлен в Молдавии

Впервые о зараженном оспой обезьян сообщили в Великобритании 7 мая. 12 июля первый случай был зарегистрирован в России, больной уже полностью здоров и его выписали из больницы. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление минздрава США 4 августа сообщила, что в власти страны решили объявить оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, поскольку с середины мая заболело свыше 6600 человек. Ранее режим ЧС был введен в трех штатах США – Нью-Йорке, Калифорнии и Иллинойсе.