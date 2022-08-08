Первый случай заражения оспой обезьян выявлен в Молдавии
В Молдавии зарегистрирован первый случай заболевания оспой обезьян, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения республики.
«Первый случай оспы обезьян зарегистрирован в Молдавии. Оспа обезьян подтверждена у иностранного гражданина, приехавшего в нашу страну из Соединенных Штатов Америки по работе», – говорится в сообщении минздрава.
Мужчина с признаками оспы обезьян – слабостью, лихорадкой и кожными высыпаниями – обратился в Клиническую инфекционную больницу имени Тома Чорбэ в Кишиневе. Он был госпитализирован, его тест, направленный в лабораторию Национального агентства общественного здоровья, дал положительный результат. Установлено, что заболевший контактировал с другим человеком, у которого также выявлена оспа обезьян.
Впервые о зараженном оспой обезьян сообщили в Великобритании 7 мая. 12 июля первый случай был зарегистрирован в России, больной уже полностью здоров и его выписали из больницы. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление минздрава США 4 августа сообщила, что в власти страны решили объявить оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, поскольку с середины мая заболело свыше 6600 человек. Ранее режим ЧС был введен в трех штатах США – Нью-Йорке, Калифорнии и Иллинойсе.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного масштаба в середине июля. В организации отметили, что риск распространения заболевания особенно высок в Европе.