В Минцифры предложили собирать биометрию без согласия ее владельцев

Однако такой шаг может привести к хаотичному сбору биометрических персональынх данных из всех возможных источников, в том числе с камер видеонаблюдения на входе в метро, в банках и других финансовых организациях, считает главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности «ЭБР» Кирилл Ляхманов. Кроме того, по его мнению, многие данные людей, сдавших биометрию в разные организации, могут дублироваться, поскольку каждый оператор имеет доступ только к той информации, которую он сам разместил, а это значит, что хранение такого объема данных в единой системе делает последствия утечки катастрофическими. В «Ростелекоме», который является оператором ЕБС, отказались от комментариев.