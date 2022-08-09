В Минцифры предложили собирать биометрию без согласия ее владельцев
Минцифры предложило собирать биометрические данные россиян в Единую биометрическую систему (ЕБС) без их согласия, следует из поправок к проекту приказа ведомства о сборе и хранении биометрии в ЕБС, передает Коммерсантъ». Уточняется, что поправки были направлены в Аналитический центр при правительстве России 2 августа.
Согласно документу, новые правила значительно упростят процесс размещения биометрии в ЕБС. В частности, если раньше требовалось, чтобы биометрические данные содержали слепок лица и голос человека, то теперь достаточным основанием будет наличие либо изображения, либо записи. Благодаря этому любая информационная система сможет размещать биометрические данные в ЕБС, однако воспользоваться ими сможет только загрузившая их структура.
Кроме того, авторы подчеркивают, что разрешение граждан на сбор и актуализацию биометрических данных в ЕБС и «иных информационных системах, обеспечивающих идентификацию и/или аутентификацию с использованием биометрических персональных данных», не требуется, поскольку их размещение без согласия закреплено в поправках к закону «Об информации», принятых 6 июля.
В ведомстве отметили, что любая организация, которая разместила данные гражданина в ЕБС, обязана уведомить его об этом, а тот, в свою очередь, может обратиться в систему с требованием уничтожить его данные.
Предполагается, что передача данных из коммерческих биометрических систем в ЕБС повысит безопасность обработки и хранения биометрии, пояснили в Минцифры.
Однако такой шаг может привести к хаотичному сбору биометрических персональынх данных из всех возможных источников, в том числе с камер видеонаблюдения на входе в метро, в банках и других финансовых организациях, считает главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности «ЭБР» Кирилл Ляхманов. Кроме того, по его мнению, многие данные людей, сдавших биометрию в разные организации, могут дублироваться, поскольку каждый оператор имеет доступ только к той информации, которую он сам разместил, а это значит, что хранение такого объема данных в единой системе делает последствия утечки катастрофическими. В «Ростелекоме», который является оператором ЕБС, отказались от комментариев.
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