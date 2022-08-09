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В Минцифры предложили собирать биометрию без согласия ее владельцев

Ведомости

Минцифры предложило собирать биометрические данные россиян в Единую биометрическую систему (ЕБС) без их согласия, следует из поправок к проекту приказа ведомства о сборе и хранении биометрии в ЕБС, передает Коммерсантъ». Уточняется, что поправки были направлены в Аналитический центр при правительстве России 2 августа.

Согласно документу, новые правила значительно упростят процесс размещения биометрии в ЕБС. В частности, если раньше требовалось, чтобы биометрические данные содержали слепок лица и голос человека, то теперь достаточным основанием будет наличие либо изображения, либо записи. Благодаря этому любая информационная система сможет размещать биометрические данные в ЕБС, однако воспользоваться ими сможет только загрузившая их структура.

Кроме того, авторы подчеркивают, что разрешение граждан на сбор и актуализацию биометрических данных в ЕБС и «иных информационных системах, обеспечивающих идентификацию и/или аутентификацию с использованием биометрических персональных данных», не требуется, поскольку их размещение без согласия закреплено в поправках к закону «Об информации», принятых 6 июля.

В ведомстве отметили, что любая организация, которая разместила данные гражданина в ЕБС, обязана уведомить его об этом, а тот, в свою очередь, может обратиться в систему с требованием уничтожить его данные. 

Предполагается, что передача данных из коммерческих биометрических систем в ЕБС повысит безопасность обработки и хранения биометрии, пояснили в Минцифры.  

Однако такой шаг может привести к хаотичному сбору биометрических персональынх данных из всех возможных источников, в том числе с камер видеонаблюдения на входе в метро, в банках и других финансовых организациях, считает главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности «ЭБР» Кирилл Ляхманов. Кроме того, по его мнению, многие данные людей, сдавших биометрию в разные организации, могут дублироваться, поскольку каждый оператор имеет доступ только к той информации, которую он сам разместил, а это значит, что хранение такого объема данных в единой системе делает последствия утечки катастрофическими. В «Ростелекоме», который является оператором ЕБС, отказались от комментариев. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных