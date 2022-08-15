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Общество

Бурятия первой вновь вводит масочный режим в общественных местах

Ведомости

В Бурятии введут масочный режим в общественных местах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по республике Елену Кузьмину. 

«Необходимо соблюдать масочный режим при посещении общественных мест, в первую очередь, при предоставлении государственных услуг, посещении государственных органов исполнительной власти, организаций, <…> при посещении любых видов общественного транспорт», – сказала Кузьмина. 

По ее словам, ожидается издание соответствующего указа главы республики. Она добавила, что в настоящее время масочный режим действует в медицинских учреждениях. 

Кузьмина отметила рост заболеваемости, который наблюдается в регионе последние пять недель. За прошедшую неделю этот показатель вырос в 1,7 раза. По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Бурятии был выявлен 201 случай заражения COVID-19, 16 пациентам понадобилась госпитализация. Выздоровело 9 человек, а двое скончались. 

Требования о соблюдении масочного режима было снято в республике 1 июня. Бурятия стала первым российским регионом, который вернул антиковидные ограничения из-за роста показателя заболеваемости. 

15 августа федеральный оперштаб сообщил, что накануне в России зафиксировали 25 273 новых случая заражения коронавирусом. Число госпитализированных пациентов составило 1581, выздоровели еще 15 410 человек, а скончались – 53. Уровень коллективного иммунитета в стране составляет 7,4% против 8,6% неделей ранее. 

Пока в Роспотребнадзоре не видят необходимости вводить антиковидные ограничения на федеральном уровне. В ведомстве отмечают, что почти 93% заболеваний приходится на подварианты BA.4/BA.5. Эти подварианты штамма «омикрон» протекают гораздо легче, нежели штаммы «альфа» и «дельта», говорили ранее в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных