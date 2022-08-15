Бурятия первой вновь вводит масочный режим в общественных местах

Кузьмина отметила рост заболеваемости, который наблюдается в регионе последние пять недель. За прошедшую неделю этот показатель вырос в 1,7 раза. По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Бурятии был выявлен 201 случай заражения COVID-19, 16 пациентам понадобилась госпитализация. Выздоровело 9 человек, а двое скончались.