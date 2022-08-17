Глава ВОЗ: число заболевших оспой обезьян в 92 странах достигло 35 000 человек
В 92 странах зарегистрировано 35 000 случаев заболевания оспой обезьян, умерло 12 человек, рассказал на пресс-конференции глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом сообщили «РИА Новости».
«Большинство случаев было зарегистрировано в Европе. Мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, по-прежнему страдают больше всего», – уточнил Гебрейесус.
Впервые о зараженном оспой обезьян сообщили в Великобритании 7 мая. 12 июля первый случай был зарегистрирован в России, больной уже полностью здоров и его выписали из больницы 2 августа.
23 июля глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного масштаба. В организации отмечали, что риск распространения заболевания особенно высок в Европе.
Газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление минздрава США 4 августа сообщила, что власти страны решили объявить оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, поскольку с середины мая заболело свыше 6600 человек. Ранее режим ЧС был введен в трех штатах США – Нью-Йорке, Калифорнии и Иллинойсе.