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Глава ВОЗ: число заболевших оспой обезьян в 92 странах достигло 35 000 человек

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В 92 странах зарегистрировано 35 000 случаев заболевания оспой обезьян, умерло 12 человек, рассказал на пресс-конференции глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом сообщили «РИА Новости».

«Большинство случаев было зарегистрировано в Европе. Мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, по-прежнему страдают больше всего», – уточнил Гебрейесус.

Впервые о зараженном оспой обезьян сообщили в Великобритании 7 мая. 12 июля первый случай был зарегистрирован в России, больной уже полностью здоров и его выписали из больницы 2 августа.

23 июля глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного масштаба. В организации отмечали, что риск распространения заболевания особенно высок в Европе.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление минздрава США 4 августа сообщила, что власти страны решили объявить оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, поскольку с середины мая заболело свыше 6600 человек. Ранее режим ЧС был введен в трех штатах США – Нью-Йорке, Калифорнии и Иллинойсе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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