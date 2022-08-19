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Задержан главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн

Ведомости

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн задержан по делу о мошенничестве, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Брюн задержан сотрудниками УМВД по ЮВАО Москвы, которые занимаются расследованием дела. Эксперт находится на допросе, после которого будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. «Брюн проверяется на причастность к скандальной истории с введением новых правил медосмотра водителей», – добавил источник ТАСС.

По данным РБК, на допросе также находится вице-президент ассоциации наркологов и Российской наркологической лиги Владимир Якушев. Их подозревают в мошенничестве, связанном с закупками медпрепаратов и расходных материалов для выявления состояния алкогольного или наркотического опьянения. По версии следствия, закупки проводились по завышенным ценам с участием компаний, аффилированных с женой Якушева.

Брюн является главным внештатным специалистом, психиатром-наркологом депздрава Москвы и Минздрава России, а также заведующим кафедрой наркологии РМАПО. Брюн имеет степень доктора медицинских наук, профессора и заслуженного врача России. В 1988 г. организовал первую в СССР анонимную службу для наркоманов и телефон доверия, в 1989 г. – первую в стране клинику для добровольного конфиденциального лечения наркоманов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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