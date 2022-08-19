Задержан главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн задержан по делу о мошенничестве, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Брюн задержан сотрудниками УМВД по ЮВАО Москвы, которые занимаются расследованием дела. Эксперт находится на допросе, после которого будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. «Брюн проверяется на причастность к скандальной истории с введением новых правил медосмотра водителей», – добавил источник ТАСС.
По данным РБК, на допросе также находится вице-президент ассоциации наркологов и Российской наркологической лиги Владимир Якушев. Их подозревают в мошенничестве, связанном с закупками медпрепаратов и расходных материалов для выявления состояния алкогольного или наркотического опьянения. По версии следствия, закупки проводились по завышенным ценам с участием компаний, аффилированных с женой Якушева.
Брюн является главным внештатным специалистом, психиатром-наркологом депздрава Москвы и Минздрава России, а также заведующим кафедрой наркологии РМАПО. Брюн имеет степень доктора медицинских наук, профессора и заслуженного врача России. В 1988 г. организовал первую в СССР анонимную службу для наркоманов и телефон доверия, в 1989 г. – первую в стране клинику для добровольного конфиденциального лечения наркоманов.