Задержан главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн

По данным РБК, на допросе также находится вице-президент ассоциации наркологов и Российской наркологической лиги Владимир Якушев. Их подозревают в мошенничестве, связанном с закупками медпрепаратов и расходных материалов для выявления состояния алкогольного или наркотического опьянения. По версии следствия, закупки проводились по завышенным ценам с участием компаний, аффилированных с женой Якушева.