Общественная палата собрала 5000 тонн гуманитарной помощи для Донбасса

С 18 февраля только гуманитарную помощь напрямую от РКК получили более 100 000 беженцев и переселенцев, которые оказались на территории 41 региона РФ, говорит первый заместитель председателя комиссии ОП по делам молодежи, глава РКК Павел Савчук. «За все время украинского кризиса при нашей поддержке было собрано и доставлено 1600 тонн гумпомощи, предназначенной для переселенцев и беженцев», – уточнил он.