Общественная палата собрала 5000 тонн гуманитарной помощи для Донбасса
Общественная палата РФ (ОП) собрала с начала спецоперации на Украине 5000 тонн гуманитарного груза для граждан ДНР, ЛНР и Украины, рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы палаты. 3500 из них уже отправлены.
«В Центре сбора гуманитарной помощи в Ростове-на-Дону уже принято, разобрано и отсортировано более 3156 тонн гуманитарного груза. Работа не останавливается, продолжается и усиливается», – сказал член ОП, руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений Козеев.
В здании Общественной палаты в Москве работает центр сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса, который формирует и направляет собранное в Ростов, а оттуда развозит нуждающимся.
Волонтерский штаб «Мы вместе» был создан ОП совместно со Всероссийским студенческим корпусом спасателей (ВСКС), Российским Красным Крестом (РКК) и ОНФ. Изначально движение помогало людям во время пандемии, а после начала специальной военной операции (СВО) стало оказывать помощь жителям Донбасса.
С 18 февраля только гуманитарную помощь напрямую от РКК получили более 100 000 беженцев и переселенцев, которые оказались на территории 41 региона РФ, говорит первый заместитель председателя комиссии ОП по делам молодежи, глава РКК Павел Савчук. «За все время украинского кризиса при нашей поддержке было собрано и доставлено 1600 тонн гумпомощи, предназначенной для переселенцев и беженцев», – уточнил он.
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