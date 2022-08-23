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Общество

Общественная палата собрала 5000 тонн гуманитарной помощи для Донбасса

Ведомости

Общественная палата РФ (ОП) собрала с начала спецоперации на Украине 5000 тонн гуманитарного груза для граждан ДНР, ЛНР и Украины, рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы палаты. 3500 из них уже отправлены.

«В Центре сбора гуманитарной помощи в Ростове-на-Дону уже принято, разобрано и отсортировано более 3156 тонн гуманитарного груза. Работа не останавливается, продолжается и усиливается», – сказал член ОП, руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений Козеев.

В здании Общественной палаты в Москве работает центр сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса, который формирует и направляет собранное в Ростов, а оттуда развозит нуждающимся.

Волонтерский штаб «Мы вместе» был создан ОП совместно со Всероссийским студенческим корпусом спасателей (ВСКС), Российским Красным Крестом (РКК) и ОНФ. Изначально движение помогало людям во время пандемии, а после начала специальной военной операции (СВО) стало оказывать помощь жителям Донбасса.

С 18 февраля только гуманитарную помощь напрямую от РКК получили более 100 000 беженцев и переселенцев, которые оказались на территории 41 региона РФ, говорит первый заместитель председателя комиссии ОП по делам молодежи, глава РКК Павел Савчук. «За все время украинского кризиса при нашей поддержке было собрано и доставлено 1600 тонн гумпомощи, предназначенной для переселенцев и беженцев», – уточнил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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