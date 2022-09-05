Минприроды намерено усилить контроль за оборотом кедрового ореха

C 1930-х годов кедровники Дальнего Востока подвергаются интенсивным вырубкам. В отдельные годы объем заготовки кедровой древесины в Приморском крае превышал 4 млн куб. м, то есть больше, чем в настоящий момент в регионе заготавливается по всем породам деревьев вместе взятым. В результате чрезмерной эксплуатации площадь кедровников в Приморье сократилась почти вдвое, а полностью вырубка кедра была запрещена только в 2010 году как одна из ключевых мер по сохранению популяции амурского тигра.