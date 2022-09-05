Минприроды намерено усилить контроль за оборотом кедрового ореха
Минприроды России до конца года включит кедровый орех в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, сообщил глава ведомства Александр Козлов на II Международном форуме по сохранению тигра, который проходит во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
«До конца года введем контроль и за оборотом кедрового ореха. Он будет включен в перечень стратегически важных товаров и ресурсов», – цитирует его ТАСС.
Эта мера позволит привлекать за нелегальный экспорт к уголовной ответственности, нарушителям будет грозить до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. По его словам, кедрово-широколиственный лес является «залогом тигриного самочувствия», и в Пермском крае, например, увеличили площадь защитного леса до 135 000 га. По всему ареалу обитания тигра запустили патрулирование лесов, что помогло кратно снизить незаконную вырубку, добавил Козлов.
О намерении властей сделать кедровый орех стратегически важным товаром «Ведомости» писали 26 августа. Соответствующий проект постановления правительства расширит ст. 2261 Уголовного кодекса и разработан «в целях повышения эффективности противодействия незаконному перемещению кедрового ореха через государственную границу РФ».
C 1930-х годов кедровники Дальнего Востока подвергаются интенсивным вырубкам. В отдельные годы объем заготовки кедровой древесины в Приморском крае превышал 4 млн куб. м, то есть больше, чем в настоящий момент в регионе заготавливается по всем породам деревьев вместе взятым. В результате чрезмерной эксплуатации площадь кедровников в Приморье сократилась почти вдвое, а полностью вырубка кедра была запрещена только в 2010 году как одна из ключевых мер по сохранению популяции амурского тигра.
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