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Общество

В АТОР заявили о возобновлении прямых рейсов на Кубу и в Венесуэлу с 1 октября

Ведомости

С 1 октября российские туристы смогут отправиться на Кубу и венесуэльский остров Маргарита прямыми рейсами, следует из сообщения Ассоциации туроператоров (АТОР).

«Маршрут из Москвы на Кубу будет пролегать в нейтральном воздушном пространстве – облетаем Норвегию, летим мимо Исландии, затем вдоль побережья США и Канады. По пути на остров Маргарита в Венесуэле проследуем также в воздушном пространстве Тринидада и Тобаго. Обратные маршруты чуть короче – пролетаем между Исландией и Великобританией и далее на Север», — рассказала генеральный директор туроператора PEGAS Touristik Анна Подгорная.

По ее словам, компания Nordwind Airlines получила все соответствующие разрешения на полеты, в том числе от Росавиации. «Мы в кооперации с другими туроператорами, которые также взяли места на рейсах Nordwind, рассчитываем отправить в две карибские страны совокупно более 60 000 человек до конца марта 2023 г.», — добавила она.

Ранее стало известно, что Россия и Таиланд прорабатывают вопрос возобновления прямого авиасообщения между странами. АТОР сообщала, что осенью текущего года туристам из России могут вновь стать доступны прямые рейсы в Таиланд. Власти королевства сейчас пытаются решить три наиболее актуальных проблемы: отсутствие прямых перелетов, невозможность расплачиваться на курортах картами российской платежной системы, а также необходимость оформления Thailand Pass.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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