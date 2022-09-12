В АТОР заявили о возобновлении прямых рейсов на Кубу и в Венесуэлу с 1 октября
С 1 октября российские туристы смогут отправиться на Кубу и венесуэльский остров Маргарита прямыми рейсами, следует из сообщения Ассоциации туроператоров (АТОР).
«Маршрут из Москвы на Кубу будет пролегать в нейтральном воздушном пространстве – облетаем Норвегию, летим мимо Исландии, затем вдоль побережья США и Канады. По пути на остров Маргарита в Венесуэле проследуем также в воздушном пространстве Тринидада и Тобаго. Обратные маршруты чуть короче – пролетаем между Исландией и Великобританией и далее на Север», — рассказала генеральный директор туроператора PEGAS Touristik Анна Подгорная.
По ее словам, компания Nordwind Airlines получила все соответствующие разрешения на полеты, в том числе от Росавиации. «Мы в кооперации с другими туроператорами, которые также взяли места на рейсах Nordwind, рассчитываем отправить в две карибские страны совокупно более 60 000 человек до конца марта 2023 г.», — добавила она.
Ранее стало известно, что Россия и Таиланд прорабатывают вопрос возобновления прямого авиасообщения между странами. АТОР сообщала, что осенью текущего года туристам из России могут вновь стать доступны прямые рейсы в Таиланд. Власти королевства сейчас пытаются решить три наиболее актуальных проблемы: отсутствие прямых перелетов, невозможность расплачиваться на курортах картами российской платежной системы, а также необходимость оформления Thailand Pass.
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