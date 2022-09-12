В АТОР заявили о возобновлении прямых рейсов на Кубу и в Венесуэлу с 1 октября

«Маршрут из Москвы на Кубу будет пролегать в нейтральном воздушном пространстве – облетаем Норвегию, летим мимо Исландии, затем вдоль побережья США и Канады. По пути на остров Маргарита в Венесуэле проследуем также в воздушном пространстве Тринидада и Тобаго. Обратные маршруты чуть короче – пролетаем между Исландией и Великобританией и далее на Север», — рассказала генеральный директор туроператора PEGAS Touristik Анна Подгорная.