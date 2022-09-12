Жителям ЛНР выплатили первые компенсации за утраченное жилье и имущество
Россия выплатила первым 123 жителям Луганской народной республики (ЛНР) компенсации за утрату жилья и имущества, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.
«Произведены первые выплаты жителям ЛНР. За утраченное в результате боевых действий жилье компенсацию получили 48 жителей Красного Луча и Перевальска, а за утрату имущества первой необходимости 75 граждан из Алчевска, Стаханова, Первомайска, Славяносербска и Новоайдара получили единовременную денежную помощь», – написал он.
Всего от местных жителей было получено 2400 заявлений, уточнил Хуснуллин, большую их часть подали жители из Северодонецкой агломерации и Славяносербского района.
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