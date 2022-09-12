Жителям ЛНР выплатили первые компенсации за утраченное жилье и имущество

В августе Минстрой России подготовил мастер-план по полному восстановлению Мариуполя за три года, который предполагает, в частности, строительство 1,03 млн кв. м социальной инфраструктуры. В частности, в Мариуполе проведут реконструкцию аэропорта, модернизацию ж/д вокзала, а также создадут транспортно-пересадочный узел, включающий автомобильный, ж/д вокзалы и новый морской пассажирский порт.