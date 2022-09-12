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Общество

Жителям ЛНР выплатили первые компенсации за утраченное жилье и имущество

Ведомости

Россия выплатила первым 123 жителям Луганской народной республики (ЛНР) компенсации за утрату жилья и имущества, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

«Произведены первые выплаты жителям ЛНР. За утраченное в результате боевых действий жилье компенсацию получили 48 жителей Красного Луча и Перевальска, а за утрату имущества первой необходимости 75 граждан из Алчевска, Стаханова, Первомайска, Славяносербска и Новоайдара получили единовременную денежную помощь», – написал он.

Всего от местных жителей было получено 2400 заявлений, уточнил Хуснуллин, большую их часть подали жители из Северодонецкой агломерации и Славяносербского района.

30 июля власти ДНР утвердили предоставление компенсации пострадавшим из-за боевых действий граждан из расчета 35 000 руб. на 1 кв.м. Аналогичную компенсацию ввели и в ЛНР.

В августе Минстрой России подготовил мастер-план по полному восстановлению Мариуполя за три года, который предполагает, в частности, строительство 1,03 млн кв. м социальной инфраструктуры. В частности, в Мариуполе проведут реконструкцию аэропорта, модернизацию ж/д вокзала, а также создадут транспортно-пересадочный узел, включающий автомобильный, ж/д вокзалы и новый морской пассажирский порт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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