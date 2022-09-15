Депутаты поддержали переименование столицы Казахстана обратно в Астану
Депутаты местного представительного органа (маслихата) столицы Казахстана Нурсултана поддержали идею о возвращении городу прежнего названия Астана, об этом свидетельствуют результаты голосования, передает ТАСС.
По словам секретаря маслихата Ерлана Каналимова, новое переименование обойдется городу значительно дешевле, чем в 2019 г., когда Астана стала Нурсултаном, в связи с переходом на цифровой документооборот. Тогда мэрия потратила на изменение вывесок, бланков и печатей порядка 30 млн тенге (более $63 000).
Эту идею также поддержали и жители казахстанской столицы, сообщает агентство «РИА Новости».
Переименовать Нурсултан обратно в Астану предложили депутаты нижней палаты парламента (мажилиса) в начале сентября. По их словам, неправильно при жизни человека его именем называть город, «к тому же, народ также не принял новое название столицы», отметили они. «Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы Астана, которое в свое время было предложено первым президентом», — сказано в их сообщении.
Эту идею уже поддержал действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. При этом остальные объекты, названные в честь первого президента республики, останутся с прежними названиями, их переименовывать не будет, сообщил пресс-секретарь главы государства.
Токаев стал президентом Казахстана 20 марта 2019 г. после того, как Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. 23 марта того же года столица была переименована в его честь. Назарбаев возглавлял республику с 1990 г., он занимал президентский пост почти 29 лет.
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