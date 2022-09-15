Депутаты поддержали переименование столицы Казахстана обратно в Астану

Переименовать Нурсултан обратно в Астану предложили депутаты нижней палаты парламента (мажилиса) в начале сентября. По их словам, неправильно при жизни человека его именем называть город, «к тому же, народ также не принял новое название столицы», отметили они. «Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы Астана, которое в свое время было предложено первым президентом», — сказано в их сообщении.