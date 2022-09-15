Газета
Общество

Депутаты поддержали переименование столицы Казахстана обратно в Астану

Ведомости

Депутаты местного представительного органа (маслихата) столицы Казахстана Нурсултана поддержали идею о возвращении городу прежнего названия Астана, об этом свидетельствуют результаты голосования, передает ТАСС.

По словам секретаря маслихата Ерлана Каналимова, новое переименование обойдется городу значительно дешевле, чем в 2019 г., когда Астана стала Нурсултаном, в связи с переходом на цифровой документооборот. Тогда мэрия потратила на изменение вывесок, бланков и печатей порядка 30 млн тенге (более $63 000).

Эту идею также поддержали и жители казахстанской столицы, сообщает агентство «РИА Новости».

Ранее по теме: Столицу Казахстана переименуют в четвертый раз за 30 лет

Переименовать Нурсултан обратно в Астану предложили депутаты нижней палаты парламента (мажилиса) в начале сентября. По их словам, неправильно при жизни человека его именем называть город, «к тому же, народ также не принял новое название столицы», отметили они. «Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы Астана, которое в свое время было предложено первым президентом», — сказано в их сообщении.

Эту идею уже поддержал действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. При этом остальные объекты, названные в честь первого президента республики, останутся с прежними названиями, их переименовывать не будет, сообщил пресс-секретарь главы государства.

Токаев стал президентом Казахстана 20 марта 2019 г. после того, как Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. 23 марта того же года столица была переименована в его честь. Назарбаев возглавлял республику с 1990 г., он занимал президентский пост почти 29 лет.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных