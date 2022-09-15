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Общество

Отопление в жилых домах Москвы начнут включать 18 сентября

Ведомости

Отопление в жилых домах в Москве начнут включать в воскресенье, 18 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в комментарии для «РИА Новости».

«По указанию мэра Москвы Сергея Собянина на прошлой неделе из-за резкого похолодания в городе досрочно стартовал отопительный сезон, в настоящее время отопление включаем по заявкам администраций социальных объектов — школ, детских садов, спортивных и медицинских учреждений. В воскресенье с учетом погодных условий начнем пуск тепла в жилые дома», – рассказал он.

Подавать тепло на промышленные и торговые объекты начнут на следующей неделе, добавил чиновник. При этом процедура подключения займет несколько дней.

О начале выборочного включения отопления в столичных медучреждениях и детских садах Бирюков рассказал еще 6 сентября, сообщал «Интерфакс». Решение о включении отопления, согласно регламенту, принимается исходя из среднесуточной температуры: если в течение пяти дней она держится ниже восьми градусов и прогнозируется ее дальнейшее понижение, то отопление включают. 

В 2021 г. отопительный сезон начался 13 сентября, а в 2020 г. – 28 сентября. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных