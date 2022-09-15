Отопление в жилых домах Москвы начнут включать 18 сентября
Отопление в жилых домах в Москве начнут включать в воскресенье, 18 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в комментарии для «РИА Новости».
«По указанию мэра Москвы Сергея Собянина на прошлой неделе из-за резкого похолодания в городе досрочно стартовал отопительный сезон, в настоящее время отопление включаем по заявкам администраций социальных объектов — школ, детских садов, спортивных и медицинских учреждений. В воскресенье с учетом погодных условий начнем пуск тепла в жилые дома», – рассказал он.
Подавать тепло на промышленные и торговые объекты начнут на следующей неделе, добавил чиновник. При этом процедура подключения займет несколько дней.
О начале выборочного включения отопления в столичных медучреждениях и детских садах Бирюков рассказал еще 6 сентября, сообщал «Интерфакс». Решение о включении отопления, согласно регламенту, принимается исходя из среднесуточной температуры: если в течение пяти дней она держится ниже восьми градусов и прогнозируется ее дальнейшее понижение, то отопление включают.
В 2021 г. отопительный сезон начался 13 сентября, а в 2020 г. – 28 сентября.
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