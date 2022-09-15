Отопление в жилых домах Москвы начнут включать 18 сентября

О начале выборочного включения отопления в столичных медучреждениях и детских садах Бирюков рассказал еще 6 сентября, сообщал «Интерфакс». Решение о включении отопления, согласно регламенту, принимается исходя из среднесуточной температуры: если в течение пяти дней она держится ниже восьми градусов и прогнозируется ее дальнейшее понижение, то отопление включают.