В Ижевске произошел пожар на лакокрасочном предприятии
Площадь пожара на лакокрасочном предприятии в Ижевске превысила 5000 кв. м., сообщили в Telegram-канале МЧС России.
«На месте пожара проводятся замеры вредных веществ в воздухе. Происходит горение кровли и 2 этажа, площадь пожара более 5 тыс. кв. м. Произошло частичное обрушение кровли. К тушению пожара привлечено порядка 100 человек и 30 единиц техники», – сообщили в министерстве.
Ранее в МЧС сообщали, что сигнал о возгорании поступил в 19:40 мск, на месте установлено, что пожар охватил кровлю здания производственного корпуса.
ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщил, что возгорание произошло по адресу: Ижевск, улица Салютовская, 31. По данным «Яндекс.Карты», в здании располагается производство компании Palizh. В министерстве добавили, что угрозы распространения огня нет, пострадавших, по предварительным данным, тоже нет.
9 сентября в торговом центре «Меркурий» в Уфе произошел пожар на площади порядка 1500 кв. м.
3 августа произошел пожар на одном из складов Ozon в Истринском районе Московской области. Ущерб от возгорания тогда оценили примерно в 10 млрд руб. На следующий день пожарные ликвидировали открытое горение на складе компании. Для ликвидации огня было привлечено 133 пожарных и 45 единиц техники. Площадь пожара составила 55 000 кв. м.