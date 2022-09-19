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В Ижевске произошел пожар на лакокрасочном предприятии

Ведомости

Площадь пожара на лакокрасочном предприятии в Ижевске превысила 5000 кв. м., сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«На месте пожара проводятся замеры вредных веществ в воздухе. Происходит горение кровли и 2 этажа, площадь пожара более 5 тыс. кв. м. Произошло частичное обрушение кровли. К тушению пожара привлечено порядка 100 человек и 30 единиц техники», – сообщили в министерстве.

Ранее в МЧС сообщали, что сигнал о возгорании поступил в 19:40 мск, на месте установлено, что пожар охватил кровлю здания производственного корпуса.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщил, что возгорание произошло по адресу: Ижевск, улица Салютовская, 31. По данным «Яндекс.Карты», в здании располагается производство компании Palizh. В министерстве добавили, что угрозы распространения огня нет, пострадавших, по предварительным данным, тоже нет.

9 сентября в торговом центре «Меркурий» в Уфе произошел пожар на площади порядка 1500 кв. м.  

3 августа произошел пожар на одном из складов Ozon в Истринском районе Московской области. Ущерб от возгорания тогда оценили примерно в 10 млрд руб. На следующий день пожарные ликвидировали открытое горение на складе компании. Для ликвидации огня было привлечено 133 пожарных и 45 единиц техники. Площадь пожара составила 55 000 кв. м.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных