Российские власти продлили программу помощи многодетным семьям в погашении ипотеки
Российское правительство продлило на 2023 год программу поддержки многодетных семей, благодаря которой они могут получить выплату в 450 000 руб. для погашения ипотеки. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте кабмина.
«Действие программы будет распространяться на семьи, где третий или последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. Ранее этот период заканчивался 31 декабря 2022 года. При этом срок заключения кредитного договора для таких семей также продлевается на год вперед — до 1 июля 2024 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на эти выплаты из федерального бюджета выделят 90 млрд руб. в два следующие года.
В июле текущего года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении этой программы. Распоряжение премьер-министра вносит изменения в «Положение о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)». Оно определяет порядок реализации указанных мер.
О продлении данной меры поддержки президент Путин говорил в середине июня 2022 г. «Продлить меры государственной поддержки семей в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) в размере до 450 000 руб. в отношении семей, в которых третий ребенок или последующие дети родились до 31 декабря 2023 г.», — поручил президент по итогам заседания президиума Госсовета, сообщала пресс-служба Кремля.