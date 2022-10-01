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Общество

Российские власти продлили программу помощи многодетным семьям в погашении ипотеки

Ведомости

Российское правительство продлило на 2023 год программу поддержки многодетных семей, благодаря которой они могут получить выплату в 450 000 руб. для погашения ипотеки. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте кабмина.

«Действие программы будет распространяться на семьи, где третий или последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. Ранее этот период заканчивался 31 декабря 2022 года. При этом срок заключения кредитного договора для таких семей также продлевается на год вперед — до 1 июля 2024 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на эти выплаты из федерального бюджета выделят 90 млрд руб. в два следующие года.

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В июле текущего года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении этой программы. Распоряжение премьер-министра вносит изменения в «Положение о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)». Оно определяет порядок реализации указанных мер.

О продлении данной меры поддержки президент Путин говорил в середине июня 2022 г. «Продлить меры государственной поддержки семей в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) в размере до 450 000 руб. в отношении семей, в которых третий ребенок или последующие дети родились до 31 декабря 2023 г.», — поручил президент по итогам заседания президиума Госсовета, сообщала пресс-служба Кремля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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