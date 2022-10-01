Российские власти продлили программу помощи многодетным семьям в погашении ипотеки

«Действие программы будет распространяться на семьи, где третий или последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. Ранее этот период заканчивался 31 декабря 2022 года. При этом срок заключения кредитного договора для таких семей также продлевается на год вперед — до 1 июля 2024 года», — говорится в сообщении.