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Путин на год продлил возможность получить 450 000 рублей на ипотеку для многодетных

Ведомости

Президент России Владимир Путин продлил на год действие закона, который позволяет многодетным семьям получить до 450 000 руб. на погашение ипотеки. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Данная мера распространяется на те семьи, что приобрели жилье, собственниками которого являются не только родители, но и дети, а также если их третий или последующий ребенок родится в 2023 г. Погасить полностью или частично ипотеку с этих средств можно будет до 1 июля 2024 г.

О продлении данной меры поддержки президент Путин говорил в середине июня 2022 г. «Продлить меры государственной поддержки семей в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) в размере до 450 000 руб. в отношении семей, в которых третий ребенок или последующие дети родились до 31 декабря 2023 г.», — поручил президент по итогам заседания президиума Госсовета, сообщала пресс-служба Кремля.

Ранее по теме: Выплату на ипотеку для многодетных можно будет оформить на госуслугах с февраля

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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