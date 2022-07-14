Путин на год продлил возможность получить 450 000 рублей на ипотеку для многодетных

Данная мера распространяется на те семьи, что приобрели жилье, собственниками которого являются не только родители, но и дети, а также если их третий или последующий ребенок родится в 2023 г. Погасить полностью или частично ипотеку с этих средств можно будет до 1 июля 2024 г.