Путин на год продлил возможность получить 450 000 рублей на ипотеку для многодетных
Президент России Владимир Путин продлил на год действие закона, который позволяет многодетным семьям получить до 450 000 руб. на погашение ипотеки. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Данная мера распространяется на те семьи, что приобрели жилье, собственниками которого являются не только родители, но и дети, а также если их третий или последующий ребенок родится в 2023 г. Погасить полностью или частично ипотеку с этих средств можно будет до 1 июля 2024 г.
О продлении данной меры поддержки президент Путин говорил в середине июня 2022 г. «Продлить меры государственной поддержки семей в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) в размере до 450 000 руб. в отношении семей, в которых третий ребенок или последующие дети родились до 31 декабря 2023 г.», — поручил президент по итогам заседания президиума Госсовета, сообщала пресс-служба Кремля.
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