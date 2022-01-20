Газета
Общество

Выплату на ипотеку для многодетных можно будет оформить на госуслугах с февраля

Ведомости

Многодетные семьи смогут с февраля оформлять выплату на погашение части ипотеки через портал госуслуг, сообщил директор консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев. Выплата составляет 450 000 руб.

«В феврале вместе с Минцифры мы планируем данную услугу вывести на ЕПГУ (единый портал государственных услуг — прим. ТАСС), и граждане смогут подавать заявления на участие в данной программе и получать данную услугу через портал госуслуг», — сообщил Ковалев (цитата по ТАСС).

Россияне могут получить 450 000 руб. на погашение части ипотеки, если у них с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2022 г. родился третий или последующий ребенок. Согласно результатам опроса ВЦИОМ и ДОМ.РФ, о такой мере поддержки семей знают около 50% россиян.

Ковалев добавил, что более 82% респондентов знают о возможности получить маткапитал, около 42% — о программе семейной ипотеки, 36% — о льготной ипотеке, почти 40% — о дальневосточной ипотеке, около 30% — о сельской ипотеке.

По программе «Семейная ипотека» при рождении ребенка в период с 2018 по 2022 г. можно взять льготный кредит на покупку жилья под 6%. Также семьи, в которых третий ребенок родился после 1 января 2019 г., могут получить 450 000 руб. на погашение части ипотечного кредита.

Ранее по теме: Общественная палата предложит обнулить ставку по ипотеке для многодетных

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных