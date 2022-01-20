Выплату на ипотеку для многодетных можно будет оформить на госуслугах с февраля
Многодетные семьи смогут с февраля оформлять выплату на погашение части ипотеки через портал госуслуг, сообщил директор консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев. Выплата составляет 450 000 руб.
«В феврале вместе с Минцифры мы планируем данную услугу вывести на ЕПГУ (единый портал государственных услуг — прим. ТАСС), и граждане смогут подавать заявления на участие в данной программе и получать данную услугу через портал госуслуг», — сообщил Ковалев (цитата по ТАСС).
Россияне могут получить 450 000 руб. на погашение части ипотеки, если у них с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2022 г. родился третий или последующий ребенок. Согласно результатам опроса ВЦИОМ и ДОМ.РФ, о такой мере поддержки семей знают около 50% россиян.
Ковалев добавил, что более 82% респондентов знают о возможности получить маткапитал, около 42% — о программе семейной ипотеки, 36% — о льготной ипотеке, почти 40% — о дальневосточной ипотеке, около 30% — о сельской ипотеке.
По программе «Семейная ипотека» при рождении ребенка в период с 2018 по 2022 г. можно взять льготный кредит на покупку жилья под 6%. Также семьи, в которых третий ребенок родился после 1 января 2019 г., могут получить 450 000 руб. на погашение части ипотечного кредита.