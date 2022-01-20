Выплату на ипотеку для многодетных можно будет оформить на госуслугах с февраля

По программе «Семейная ипотека» при рождении ребенка в период с 2018 по 2022 г. можно взять льготный кредит на покупку жилья под 6%. Также семьи, в которых третий ребенок родился после 1 января 2019 г., могут получить 450 000 руб. на погашение части ипотечного кредита.