В Индонезии в ходе беспорядков после футбольного матча погибли 174 человека

Трагедия произошла вечером в субботу в городе Маланг в провинции Восточная Ява. По данным полиции, болельщики проигравшей команды «Арема» ворвались на футбольное поле, после чего полицейские в попытке контролировать толпу применили слезоточивый газ. В одной из больниц сообщили, что у некоторых пострадавших зафиксированы черепно-мозговые травмы, а среди погибших есть пятилетний ребенок.