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Общество

В Индонезии в ходе беспорядков после футбольного матча погибли 174 человека

Ведомости

Как минимум 174 человека погибли в результате давки и беспорядков на футбольном матче в Индонезии, еще 180 болельщиков получили ранения, передает Reuters со ссылкой на официальные лица.

Трагедия произошла вечером в субботу в городе Маланг в провинции Восточная Ява. По данным полиции, болельщики проигравшей команды «Арема» ворвались на футбольное поле, после чего полицейские в попытке контролировать толпу применили слезоточивый газ. В одной из больниц сообщили, что у некоторых пострадавших зафиксированы черепно-мозговые травмы, а среди погибших есть пятилетний ребенок.

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Известно, что стадион во время матча был переполнен: по данным индонезийского министерства безопасности, стадион вмещает в себя 38 000 человек, при этом на матч было продано 42 000 билетов.

Президент Индонезии Джоко Видодо после инцидента призвал тщательно оценить безопасность на матчах. Он выразил надежду, что случившееся будет «последней футбольной трагедией в стране». До завершения расследования массовой гибели болельщиков все игры в индонезийской высшей лиге будут приостановлены. 

ФИФА запросила отчет об инциденте у футбольной ассоциации Индонезии PSSI, ее представители отправились в Маланг для расследования. Amnesty International Indonesia заявила, что «применение государством чрезмерной силы для сдерживания или контроля таких толп никак не может быть оправдано». 

Трагедия на стадионе в Маланге стала самой массовой после 1964 г. Тогда на матче в Перу в результате беспорядков и давки погибли 328 человек.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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