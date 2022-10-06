Эксперты назвали условие призыва по частичной мобилизации военных пенсионеров

Позднее стало известно, какие категории граждан не подпадают под мобилизацию. Так, призыв не коснется сотрудников IT-сферы, операторов связи, СМИ и банков, чьи специальности включены в соответствующий перечень профессий, подготовленный Минцифры. Также в Минобороны пообещали не призывать студентов очной формы обучения, в том числе коммерческих вузов, а также женщин. Кроме того, отсрочку от военной службы смогут получить работники оборонных предприятий, граждане, негодные по состоянию здоровья, кормильцы многодетных семей и др.