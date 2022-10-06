Эксперты назвали условие призыва по частичной мобилизации военных пенсионеров
Военные пенсионеры могут быть призваны на службу в рамках объявленной частичной мобилизации, если состояние их здоровья и военно-учетная специальность соответствуют требованиям призыва, следует из информации на портале «Объясняем.РФ».
«Военные пенсионеры призываются по мобилизации, если их состояние здоровья и имеющаяся военно-учетная специальность соответствуют требованиям призыва. Если вы считаете, что можете быть призваны, у вас есть возможность прибыть в военкомат и выразить свое желание быть мобилизованным», — говорится в сообщении.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, пообещал президент. Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, всего мера затронет 300 000 человек.
Позднее стало известно, какие категории граждан не подпадают под мобилизацию. Так, призыв не коснется сотрудников IT-сферы, операторов связи, СМИ и банков, чьи специальности включены в соответствующий перечень профессий, подготовленный Минцифры. Также в Минобороны пообещали не призывать студентов очной формы обучения, в том числе коммерческих вузов, а также женщин. Кроме того, отсрочку от военной службы смогут получить работники оборонных предприятий, граждане, негодные по состоянию здоровья, кормильцы многодетных семей и др.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса