Газета
Общество

Эксперты назвали условие призыва по частичной мобилизации военных пенсионеров

Ведомости

Военные пенсионеры могут быть призваны на службу в рамках объявленной частичной мобилизации, если состояние их здоровья и военно-учетная специальность соответствуют требованиям призыва, следует из информации на портале «Объясняем.РФ».

«Военные пенсионеры призываются по мобилизации, если их состояние здоровья и имеющаяся военно-учетная специальность соответствуют требованиям призыва. Если вы считаете, что можете быть призваны, у вас есть возможность прибыть в военкомат и выразить свое желание быть мобилизованным», — говорится в сообщении.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, пообещал президент. Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, всего мера затронет 300 000 человек.

Позднее стало известно, какие категории граждан не подпадают под мобилизацию. Так, призыв не коснется сотрудников IT-сферы, операторов связи, СМИ и банков, чьи специальности включены в соответствующий перечень профессий, подготовленный Минцифры. Также в Минобороны пообещали не призывать студентов очной формы обучения, в том числе коммерческих вузов, а также женщин. Кроме того, отсрочку от военной службы смогут получить работники оборонных предприятий, граждане, негодные по состоянию здоровья, кормильцы многодетных семей и др.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных